Galaxy Z Fold 6 Ultra / Slim : Le nouveau pliable ultra-fin de Samsung arrive bientôt

Samsung pourrait lancer un nouveau smartphone pliable ultra-fin dès cette année, selon des sources proches de l’entreprise. Ce modèle, qui aurait été commandé par le président de Samsung lui-même, se distingue des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, ce qui suggère qu’il s’agit d’un appareil totalement différent.

Pour marquer cette différence, Samsung pourrait appeler ce modèle le Galaxy Z Fold 6 Ultra, en cohérence avec les modèles haut de gamme de la série S, ou choisir le nom Slim pour mettre en avant sa caractéristique principale : sa finesse.

Comme il est désormais courant avec les smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 6 Ultra ou Slim sera équipé d’une double batterie composée de deux packs fonctionnant en tandem, chacun dans une moitié du téléphone.

En mai dernier, une mystérieuse double batterie a été repérée dans la base de données de certification du Bureau of Indian Standards (BIS). Aujourd’hui, MySmartPrice a révélé que ces batteries individuelles ont également reçu l’approbation réglementaire, ce qui laisse entendre que la sortie pourrait être imminente.

Les batteries portent les numéros de modèle internes EB-BF959ABE et EB-BF959ABY, indiquant qu’il s’agit de deux packs distincts. En comparaison, les démontages du Galaxy Z Fold 6 confirment que ses batteries sont désignées par BF956.

Épaisseur réduite et concessions pour le Galaxy Z Fold 6 Ultra / Slim

Un numéro de modèle plus élevé signifie généralement une version plus récente et plus avancée du smartphone, et Samsung viserait une épaisseur inférieure à 8 mm pour le Galaxy Z Fold 6 Ultra une fois déplié. Bien que ce design puisse être le plus compact et élégant jamais réalisé par Samsung pour un smartphone pliable, les spécifications pourraient ne pas être à la hauteur du Z Fold 6 standard en raison du manque d’espace pour toutes les caractéristiques haut de gamme.

Cependant, Samsung compenserait la réduction de l’épaisseur par une taille globale plus grande, l’écran principal étant supposé mesurer 8 pouces de diagonale. Il reste à voir si la capacité de la batterie ou le module de caméra ont souffert de cette transition vers un corps ultra-mince.

Selon l’analyste d’écran Ross Young, le lancement de la nouvelle série Galaxy Tab S10 est prévu pour octobre. C’est à ce moment-là que le Galaxy Z Fold 6 Ultra / Slim pourrait également faire son apparition, en phase avec les précédentes rumeurs.