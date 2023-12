Nouvelle ère pour Xiaomi avec la sortie globale de HyperOS début 2024

Cela fait 2 mois que Xiaomi a dévoilé sa nouvelle surcouche HyperOS, une évolution de la surcouche MIUI 14 de l’entreprise. Cette surcouche est disponible en Chine depuis un certain temps déjà, mais la société a finalement révélé les détails de la sortie mondiale.

La mauvaise nouvelle est que cela n’arrivera pas dans les dernières semaines de 2023, donc les fans de Xiaomi devront attendre au moins un mois de plus pour voir arriver HyperOS.

La bonne nouvelle, c’est que nous connaissons enfin les premiers appareils qui recevront HyperOS de Xiaomi et la date à laquelle cela se produira. Le compte officiel de Xiaomi sur Twitter vient de confirmer que 8 smartphones sont éligibles aux mises à jour HyperOS au premier trimestre 2024.

