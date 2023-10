La mise à jour One UI 6 basée sur Android 14 est enfin disponible !

Tout le monde attend avec impatience la sortie de One UI 6, et après plusieurs séries de mises à jour bêta, Samsung semble enfin la déployer.

Android 14 a été officiellement publié par Google au début du mois d’octobre, et Samsung travaille à l’adaptation de la nouvelle version du système d’exploitation aux appareils Galaxy depuis le mois d’août. Les propriétaires de flagships et de milieu de gamme de Samsung ont pu tester Android 14 dans le cadre du programme bêta One UI 6.0 dans quelques pays, et l’entreprise a maintenant terminé le développement et commencé à déployer la version finale d’Android 14 et de One UI 6.0.

Dans les semaines et les mois à venir, la disponibilité des grandes mises à jour Android et One UI s’étendra progressivement à tous les smartphones et tablettes Galaxy éligibles et à différents pays du monde. Pour vous aider à suivre l’évolution de la situation et pour vous permettre de savoir plus facilement si votre appareil a reçu Android 14/One UI 6.0, j’ai compilé la liste ci-dessous : Galaxy S23, Galaxy S23+, et Galaxy S23 Ultra.

La première série d’appareils à recevoir la version stable de One UI 6 est l’actuelle série phare Galaxy S23. D’autres smartphones et tablettes phares devraient également recevoir la mise à jour dans les jours et semaines à venir.

La liste sera mise à jour à chaque fois que la mise à jour One UI 6.0 sera publiée pour un appareil pour la première fois, vous pouvez donc l’ajouter à vos favoris pour y accéder rapidement plus tard. Je tiens à préciser que la présence d’un appareil sur cette liste ne signifie pas que la mise à jour est disponible pour cet appareil dans tous les pays. Les mises à jour sont déployées par phases, il faudra donc quelques jours pour qu’un appareil reçoive Android 14 partout, et l’archive de firmware peut être utilisée pour savoir si votre pays a reçu une mise à jour ou non.

Une grosse mise à jour

Une fois que la mise à jour sera disponible pour votre smartphone ou tablette Galaxy dans votre pays, vous pourrez la télécharger à partir du menu Paramètres > Mise à jour du logiciel de l’appareil. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle version majeure d’Android et de One UI, la taille de la mise à jour sera d’environ 2 à 3 Go, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de bande passante sur votre plan de données mobiles ou utilisez une connexion Wi-Fi pour le téléchargement.

En attendant l’arrivée d’Android 14/One UI 6.0 sur votre appareil, découvrez quelques conseils pour préparer la mise à jour et rendre le processus d’installation aussi fluide et rapide que possible.

One UI 6: nouvelles fonctionnalités et journal des modifications

One UI 6 apporte de nombreux changements et de nouvelles fonctionnalités :