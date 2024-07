UTM SE débarque sur iOS : Transformez votre iPhone en PC Windows

Depuis qu’Apple a assoupli ses règles concernant les catégories d’applications en avril dernier, plusieurs émulateurs de consoles rétro ont fait leur apparition sur iOS. Aujourd’hui, c’est au tour d’un émulateur de PC Windows de faire son entrée. Comme l’a rapporté The Verge, pour la première fois, Apple a autorisé un émulateur PC sur l’App Store.

La firme de Cupertino a approuvé l’application UTM SE, un émulateur de jeux rétro pour PC, qui est maintenant disponible gratuitement sur iOS, iPadOS et visionOS.

L’application UTM SE permet aux utilisateurs de lancer des logiciels classiques pour PC et de jouer à des anciens jeux comme Doom et 3D Pinball for Windows — Space Cadet. Pour commencer, les utilisateurs doivent télécharger une machine virtuelle préconstruite depuis le site de UTM ou créer la leur.

Ce n’est pas la première tentative de UTM pour entrer sur l’App Store. En juin, Apple avait rejeté l’application pour violation de ses directives. Cette fois-ci, UTM a contourné le problème en créant une version « JIT-less » qui respecte les règles d’Apple. UTM a annoncé ce lancement via un post sur X (anciennement Twitter).

Les zones grises de la légalité

Comme c’est souvent le cas pour ce type d’émulateurs, aucun système d’exploitation n’est inclus avec UTM SE — seul l’émulateur est fourni. C’est à l’utilisateur de trouver les logiciels qu’il souhaite utiliser avec UTM SE sur Internet, et de décider s’il souhaite les payer ou non.

Les émulateurs adoptent cette approche, car ni eux ni Apple ne peuvent être légalement responsables de l’utilisation que les utilisateurs en font. Utiliser des émulateurs sur votre téléphone est parfaitement légal, tandis que pirater d’anciens logiciels et jeux ne l’est souvent pas — du moins techniquement.

C’est cette zone grise en termes de légalité qui a maintenu les émulateurs hors de l’App Store iOS jusqu’à récemment. Cependant, face à une pression croissante des régulateurs, Apple a pris des mesures pour réduire le contrôle qu’elle exerce sur le choix des utilisateurs.

Une ouverture vers d’autres marchés

En plus de sa disponibilité sur l’App Store, l’application sera bientôt accessible sur AltStore PAL, un marché d’applications alternatif, permettant aux utilisateurs de l’UE de la télécharger.