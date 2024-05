AltStore PAL : Première boutique d’applications tierces pour iOS en UE post-DMA

La première boutique d’applications tierces sur iOS est désormais en ligne dans l’Union européenne, suite à l’introduction de la loi sur les marchés numériques (DMA) qui a contraint Apple et d’autres plateformes à ouvrir leurs places de marché de logiciels.

AltStore PAL est une boutique d’applications ouverte et financée par les utilisateurs, spécialement conçue pour les développeurs indépendants.

Son créateur, un étudiant de l’université de Californie du Sud nommé Riley Testut, affirme que AltStore résout « les problèmes » que lui et « tant d’autres ont rencontrés avec l’App Store au fil des ans ».

Dans un article de blog publié le 17 avril, Testut explique qu’AltStore PAL débutera avec deux applications, dont l’une est un émulateur pour les anciennes plateformes Nintendo comme la Super Nintendo, et même sa rivale, la Sega Genesis.

Mon émulateur Nintendo tout-en-un Delta — la raison pour laquelle j’ai créé AltStore — et mon gestionnaire de presse-papiers Clip, un vrai gestionnaire de presse-papiers qui peut fonctionner en arrière-plan. Delta sera gratuit (sans publicité !), tandis que Clip nécessitera un petit don d’un euro ou plus.

Avec Delta, les joueurs peuvent revivre l’expérience de jouer à plusieurs consoles Nintendo, dont la SNES, la Nintendo 64, la Nintendo DS et bien d’autres encore.

AltStore PAL s’installe sur iOS, moyennant finances

Une fois que les deux applications auront été vérifiées pour s’assurer qu’elles fonctionnent correctement, AltStore ouvrira ses portes à d’autres applications tierces. Testut déclare que le jour du lancement « est un jour que j’attends avec impatience depuis plus de 10 ans ».

Tout cela est dû à la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), adoptée en septembre 2022 par la Commission européenne. Cette loi a été élaborée pour garantir que les « gardiens » — les détenteurs de plateformes comme Apple qui contrôlent un marché en ligne unique — se comportent toujours de manière équitable et laissent de la place à la concurrence des tiers.

Bien qu’Apple soit désormais contraint d’autoriser les tiers à interopérer au sein de ses propres services, il a introduit une « redevance technologique de base » pour les développeurs opérant selon les nouvelles conditions commerciales pour les applications de l’UE. Cette redevance s’élève à 0,50 € pour chaque téléchargement d’application. Pour s’acquitter de cette obligation, AltStore PAL facturera à ses utilisateurs 1,50 € par an. Ainsi, pour installer la première boutique d’applications tierces pour iPhone qui ne nécessite pas de jailbreaking ou d’autres manipulations, il faut compenser d’une manière ou d’une autre la nouvelle redevance sur les technologies de base d’Apple.

Un prix à payer

« Ce n’est évidemment pas l’idéal, mais notre priorité est de nous assurer que nous gérons AltStore de manière durable afin que les développeurs puissent distribuer leurs applications en toute confiance avec nous », a écrit Testut, « et cela nous permet de payer le CTF d’Apple, quel que soit le nombre d’utilisateurs que nous avons ».

Le prix à payer pour la liberté n’est pas très élevé, mais il reste à voir si de telles alternatives aux logiciels iOS par défaut d’Apple pour l’iPhone et l’iPad seront adoptées dans une Europe qui se transforme de plus en plus en un gigantesque terrain de jeu pour les chargements secondaires.