Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro : Des prix abordables et nouveautés en vue

Récemment, les fuites concernant les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro de Samsung se sont multipliées, et elles apportent de bonnes nouvelles concernant les prix de ces écouteurs sans fil.

La source @Kuma_Sleepy, relayée par SamMobile, a partagé ce qui semble être une liste de vente au détail en provenance de Corée du Sud, révélant les prix des Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro. Selon cette fuite, les Galaxy Buds 3 coûteraient 203 700 KRW et les Galaxy Buds 3 Pro seraient à 296 700 KRW. En convertissant directement ces montants, on obtient environ 140 euros pour les Buds 3 et 200 euros pour les Buds 3 Pro.

Bien que Samsung n’utilisera probablement pas une conversion directe des devises pour fixer les prix internationaux, ces chiffres en KRW correspondent aux prix de lancement des Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds Pro 2, ce qui laisse espérer qu’il n’y aura pas d’augmentation de prix pour cette nouvelle génération.

Les précédents modèles, les Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds Pro 2, sont sortis respectivement en 2021 et 2022. Après cette longue attente, il semble que le moment soit venu pour Samsung de mettre à jour cette ligne de produits, avec un événement Unpacked prévu le mercredi 10 juillet.

Design et fonctionnalités des Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro

Les images divulguées, qui correspondent à des fuites antérieures, montrent que Samsung s’oriente vers un design plus proche des AirPods, avec ce qui semble être de fines bandes lumineuses LED sur les tiges des écouteurs.

Un autre bruit de couloir suggère que ces écouteurs pourraient être dotés de nombreuses fonctionnalités alimentées par l’IA de Galaxy AI. Bien qu’il ne soit pas encore clair de quoi il s’agit précisément, Samsung a déjà intégré la traduction en direct alimentée par l’IA dans certains de ses écouteurs plus anciens.

Événement Unpacked de Samsung

Lors de l’événement Unpacked, en plus des Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro, Samsung devrait également dévoiler le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6, la Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch Ultra et la Galaxy Ring. L’événement s’annonce donc très chargé et prometteur pour les fans de Samsung.