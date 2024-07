Pixel Watch 3 : Un lancement imminent confirmé par la FCC

L’événement Made by Google, prévu pour le début du mois prochain, pourrait bien être le théâtre de nombreuses annonces majeures. En effet, Google devrait dévoiler la série Pixel 9, un nouveau modèle pliable de la gamme Pixel, ainsi que la très attendue Pixel Watch 3. En effet, on s’attend à ce que Google lève le voile sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, la Pixel Tablet 2, la Pixel Watch 3 et la Pixel Watch 3 XL.

La Pixel Watch 3 a récemment fait l’objet d’une demande d’approbation réglementaire auprès de la FCC (Federal Communications Commission), ce qui laisse penser à une sortie imminente.

Quatre nouveaux appareils, portant les numéros de modèle GBDU9, GRY0E, GG3HH, et GGE4J, ont récemment été répertoriés dans la base de données de la FCC sous l’identifiant FCC de Google. Selon Droid Life, ces appareils sont désignés comme « appareils sans fil » et disposent de nombreuses options de connectivité. Tous les modèles sont dotés de la technologie UWB (Ultra-Wideband), du Wi-Fi double bande 802.11ax (5 GHz et 2,4 GHz), du NFC et du Bluetooth. Cependant, seuls deux modèles (GBDU9 et GRY0E) offrent également une connectivité LTE.

Bien que les listes de la FCC ne confirment pas explicitement que ces appareils sont des variantes de la Pixel Watch 3, des fuites antérieures suggèrent que la prochaine montre connectée de Google serait disponible en deux tailles (41 mm et 45 mm) et équipée de la technologie UWB.

9to5Google indique que ces inscriptions pourraient correspondre à la série Pixel Watch 3, notamment parce que les étapes pour accéder à l’étiquette électronique de la FCC correspondent aux dispositifs existants sous Wear OS de Google. Il est donc raisonnable de supposer que ces quatre variantes appartiennent à la série Pixel Watch 3.

Des rendus révélateurs et des spécifications attendues de la Pixel Watch 3

Des rendus fuités des prochaines montres connectées montrent que le design ne s’écartera pas beaucoup des précédents modèles, avec un cadran rond et une couronne. La variante plus petite devrait mesurer 41 x 41 x 12,3 mm et être équipée d’un écran de 1,2 pouce. Le modèle plus grand, qui pourrait être commercialisé sous le nom de Pixel Watch 3 XL, est supposé avoir un écran de 1,45 pouce et mesurer 45 x 45 x 12,89 mm.

La Pixel Watch 3 devrait être équipée d’une batterie de 306 mAh permettant à l’appareil de fonctionner 24 heures sur une charge, même si l’affichage permanent est activé. Sur la base des performances passées, nous pourrions voir la batterie se charger à 50 % en 30 minutes et atteindre 80 % en 45 minutes.

La Pixel Watch 3 et la Pixel Watch 3 XL auront très probablement Wear OS 5 préinstallé. Ce dernier et une batterie plus grande pourraient permettre aux nouveaux modèles Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL de bénéficier d’une plus grande autonomie. Le système d’exploitation Wear OS 5 est basé sur Android 14 et nous verrons Google se tourner vers un cycle de mise à jour annuel comme Android l’a fait pour les smartphones. La Google Watch 3 et la Watch 3 XL pourraient toutes deux être dotées de fonctions de santé et de fitness améliorées.

Les informations sur le matériel interne de la Pixel Watch 3 sont encore rares, mais davantage de détails devraient émerger dans les semaines précédant l’événement de lancement prévu le 13 août.

Le prix de la Pixel Watch 3 pourrait être fixé à 349 dollars pour le modèle Wi-Fi uniquement et à 399 dollars pour l’appareil doté d’une connectivité Wi-Fi et LTE.