Samsung tease les Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 et Galaxy AI avec la Tour Eiffel pour le Galaxy Unpacked

Si vous avez réussi à passer à côté du très attendu événement Galaxy Unpacked (marquez le 10 juillet sur votre calendrier !), Samsung attire à nouveau votre attention avec une campagne marketing mondiale pour son Galaxy Unpacked 2024.

Impossible d’y échapper, car cette campagne se déploie sous forme de panneaux d’affichage interactifs géants et de billboards partout dans le monde. Samsung attire l’attention sur ses prochains smartphones pliables (à la fois en style livre et en style clapet) dans des lieux emblématiques tels que :

Bangkok

Brasília

Dubaï

Ho Chi Minh Ville

Londres

Madrid

New York

Séoul

Tokyo

Varsovie

Dans ces endroits (et bien d’autres), les panneaux diffusent une vidéo de campagne montrant un cube 3D en rotation sur une surface plane, suivi d’une projection de la Tour Eiffel et de quatre étoiles représentant Galaxy AI. Cette vidéo symbolise, selon le communiqué de presse officiel, « le voyage de Samsung pour offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs du monde entier ».

Galaxy AI au cœur de la campagne

Une grande partie de cette campagne actuelle est dédiée à Galaxy AI — le pack de fonctionnalités alimentées par l’IA qui a fait ses débuts avec la série Galaxy S24 et qui s’est progressivement étendu à de nombreux autres appareils. Galaxy AI promet d’offrir une expérience utilisateur améliorée et personnalisée, s’intégrant parfaitement aux nouveaux appareils.

Galaxy AI représente une avancée significative pour Samsung, intégrant des fonctionnalités intelligentes qui améliorent l’expérience utilisateur au quotidien. Avec des capacités d’apprentissage automatique et une personnalisation accrue, Galaxy AI offre des interactions plus fluides et intuitives, positionnant Samsung à la pointe de l’innovation technologique.

L’édition estivale du Galaxy Unpacked se tiendra à Paris. Lors de cet événement, nous espérons en savoir plus sur la Galaxy Ring et d’autres gadgets comme la série Galaxy Watch 7 et la troisième génération des Galaxy Buds.

Les nouveautés attendues : Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6

Les très attendus Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 ne se contenteront pas d’intégrer Galaxy AI, ils offriront également une toute nouvelle expérience IA spécialement conçue pour ces modèles. Ces nouveaux smartphones pliables promettent de révolutionner l’interaction utilisateur avec des fonctionnalités innovantes et des améliorations significatives par rapport aux générations précédentes.

L’événement Galaxy Unpacked est toujours un moment fort pour les fans de technologie et les utilisateurs de Samsung. Cette année, les attentes sont particulièrement élevées avec des rumeurs sur des fonctionnalités révolutionnaires et des appareils encore plus performants. Le choix de Paris pour cet événement souligne l’importance stratégique de ce marché pour Samsung et ajoute une touche d’élégance à cette présentation mondiale.

Le marché des appareils pliables est de plus en plus compétitif, avec des acteurs majeurs comme Samsung en tête. Les nouveaux modèles Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 devront se démarquer par leur innovation et leurs performances pour maintenir la position de leader de Samsung dans ce segment en pleine croissance.

Le Galaxy Unpacked 2024 promet d’être un événement marquant, avec des annonces de produits innovants et des démonstrations de technologies avancées.