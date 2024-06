CMF lancera ses premiers Phone 1, Watch Pro 2 et Buds Pro 2 le 8 juillet

Après beaucoup d’attente et de teasing, le CMF Phone 1 de Nothing a reçu une date de sortie officielle. La sous-marque Nothing a programmé le lancement du CMF Phone 1 pour le 8 juillet, c’est-à-dire le mois prochain. Il s’agira d’une version plus abordable du Nothing Phone (2a).

Le très attendu CMF Phone 1 occupera le devant de la scène, accompagné de la CMF Watch Pro 2 et des CMF Buds Pro 2. Ces trois produits seront présentés lors de l’événement Nothing Community Update, qui aura lieu à la date susmentionnée à 11 heures, heure de Paris.

L’image de teasing de la société donne un aperçu, révélant trois objets circulaires qui font penser à un cadran circulaire pour la CMF Watch Pro 2. Bien que les détails restent rares, les CMF Buds Pro 2 devraient être dotés d’un boîtier rectangulaire ou carré, analogue au design vu dans l’image teaser.

CMF étant CMF, la marque a envoyé une mini capsule, qui ressemble aux écouteurs Nothing Ear (stick), et qui contient la date de sortie du Phone 1 imprimée sur un morceau de papier avec le lettrage orange de la marque.

De plus, CMF a également mis dans la capsule un petit quelque chose de spécial : l’outil d’éjection de la carte SIM du CMF Phone 1. L’outil d’éjection fait également office de mini-tournevis à tête plate, ce qui constitue le véritable mystère. Enfin, pas pour les passionnés de technologie.

D’après ce que l’on peut voir, ce tournevis permettra aux utilisateurs de démonter le boulon situé sur le panneau arrière du smartphone, comme la marque l’avait annoncé il n’y a pas si longtemps ! La face arrière se retire ?

Un CMF Phone 1 très alléchant, le prix devrait suivre

Nous avons déjà une petite idée du design du smartphone, grâce à la marque qui nous a donné des aperçus tout au long du mois. Mais les rumeurs et les rapports nous ont également permis de savoir ce que l’on peut attendre de l’appareil en termes de spécifications et de prix lorsqu’il arrivera enfin sur le marché.

Le CMF Phone 1 devrait être doté d’un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz. En termes d’optique, il y aura très probablement une double caméra à l’arrière avec un capteur de 50 mégapixels. À l’avant, l’appareil devrait être doté d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Sous le capot, le CMF Phone 1 sera probablement propulsé par le MediaTek Dimensity 7200. Il s’agit du même chipset que celui du Phone (2a), qui comporte une variante « Pro ». En ce qui concerne la batterie, une unité de 5 000 mAh devrait alimenter l’appareil avec un support de charge rapide de 33 W.

Il sera livré avec NothingOS 2.5, basé sur Android 14, dès sa sortie de la boîte (évidemment). Nous verrons probablement jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage interne UFS 2.2.

Les CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 et CMF Buds Pro 2 sont très attendus

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le prix, étant donné qu’il s’agira d’une version plus abordable du Phone (2a), il devrait coûter aux alentours des 300 euros. Le smartphone devrait être disponible en noir, bleu et vert, avec une couleur orange spéciale pour le marché indien.

À mesure que la date de lancement se rapproche, les CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 et CMF Buds Pro 2 sont de plus en plus attendus.