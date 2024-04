Google Pixel 9 Pro Fold : Un tournant stratégique pour 2024

Google s’apprête à innover dans le secteur des smartphones pliables avec le lancement potentiel du « Pixel 9 Pro Fold », un appareil qui pourrait redéfinir sa gamme de produits phares en 2024.

D’après des informations révélées par Android Authority, Google aurait opté pour une nouvelle stratégie de nommage pour ses appareils prévus pour fin 2024, intégrant ce modèle pliable directement dans la série Pixel 9, plutôt que de continuer avec la dénomination « Fold 2 » comme prévu initialement.

Les futurs modèles incluraient le Pixel 9, nom de code « tokay », le Pixel 9 Pro sous le nom de « caiman », le Pixel 9 Pro XL appelé « komodo », et le Pixel 9 Pro Fold, connu sous le nom de « comet ». Ce dernier, anciennement appelé « Pixel Fold 2 », pourrait voir son nom encore évoluer avant la sortie officielle.

Cette intégration des smartphones pliables dans la gamme principale des Pixel marque une évolution notable par rapport au premier Pixel Fold, qui n’avait pas rencontré le succès escompté lors de sa sortie en 2023. Google espère corriger le tir avec ce nouveau modèle, doté du processeur Tensor G4 et d’un design en adéquation avec les autres appareils de la série Pixel 9.

Jusqu’à récemment, on supposait que le Pixel Fold 2 adopterait le chipset Tensor G3 et résoudrait tous les problèmes des précédents modèles. Mais, on attend toujours que le prochain smartphone pliable soit dévoilé.

Le Pixel 9 Pro Fold serait équipé du Tensor G4

Cette stratégie pourrait distinguer Google comme le seul fabricant à intégrer des smartphones pliables dans sa gamme principale, plutôt que de les considérer comme une catégorie à part. Un tel positionnement pourrait transformer le smartphone pliable en un produit central de l’offre Pixel, et non plus en une alternative de niche et onéreuse.

Si tout se déroule comme prévu, Google pourrait annoncer ces quatre smartphones en octobre : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL, et le Pixel 9 Pro Fold, tous équipés du futur SoC Tensor G4.

Bien que le passage de « Pixel Fold 2 » à « Pixel 9 Pro Fold » soit récent dans les communications internes de Google, les détails pourraient encore changer avant le lancement officiel. Davantage d’informations devraient émerger à mesure que la date de lancement se rapproche.

Comme toujours, prenez cette fuite avec des pincettes. Les choses pourraient toujours changer. Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour en savoir plus puisque Google I/O 2024 débutera dans environ un mois. Lors de l’événement, nous nous attendons à voir le Pixel 8a ainsi qu’un teaser pour la nouvelle série.