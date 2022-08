Ultimate Ears Wonderboom 3 : une plus grande autonomie et de nouvelles couleurs

Ultimate Ears Wonderboom 3 : une plus grande autonomie et de nouvelles couleurs

Ultimate Ears vient d’annoncer le lancement de la Wonderboom 3, la dernière itération de sa célèbre enceinte portable d’entrée de gamme, qui promet un son de haute qualité à 360 degrés et jusqu’à 14 heures d’autonomie dans un boîtier adorable et compact qui flotte toujours sur l’eau.

La troisième génération de Wonderboom offre quelques améliorations par rapport à la Wonderboom 2, tout en maintenant le prix inchangé à 99,99 euros. La portée Bluetooth est désormais de 40 m (contre 30 m sur la Wonderboom 2), et l’autonomie de la batterie répertoriée a été améliorée d’une heure. Comme auparavant, deux enceintes peuvent être jumelées pour une véritable séparation stéréo, mais maintenant, la portée et l’autonomie étendues peuvent aider votre audio à couvrir plus de terrain lors de fêtes. Ultimate Ears a également renforcé la durabilité de ses enceintes, en affirmant qu’elles sont fabriquées à partir d’un minimum de 31 % de plastique recyclé post-consommation.

Si vous étiez fan du fait que ces deux anciens modèles pouvaient flotter dans l’eau, vous serez heureux d’apprendre que la Wonderboom 3 perpétue cette tradition, avec un indice IP67 de résistance à l’eau, à la saleté et à la poussière. Cette classification signifie également qu’il résistera aux jets d’eau si vous voulez écouter de la musique sous la douche. Il est également « anti-chute ».

UE offre toujours une garantie de deux ans sur le Wonderboom 3, ce qui est considérablement plus long que la moyenne, et a conçu l’enceinte pour qu’elle résiste à des abus assez durs — vous devriez pouvoir la laisser tomber en toute sécurité d’une hauteur de 1,5 mètre.

Bien que quelques changements de conception aient été apportés entre la Wonderboom originale et la Wonderboom 2, ce dernier modèle est visuellement identique à sa prédécesseure, avec un tissu bicolore et une boucle de cordon élastique plate. De manière assez surprenante, UE a même choisi de conserver le port de charge Micro USB au lieu d’adopter la connexion USB-C, plus récente et presque omniprésente.

Une enceinte très solide

L’enceinte Wonderboom 3 sera disponible en quatre coloris au lancement : Active Black (noir), Performance Blue (bleu), Hyper Pink (rose) et Joyous Bright (gris), chacune avec une sangle contrastée et des boutons de contrôle iconiques pour les aider à se démarquer du châssis. Ultimate Ears affirme que l’enceinte sera disponible dans ces couleurs « initialement », ce qui suggère que nous pourrions voir d’autres coloris arriver sur le marché à l’avenir si vous avez besoin de plus de choix.

Même si elle conserve les caractéristiques de sa prédécesseure, cela en fait un compagnon si pratique pour la piscine, la plage ou le patio.