Moto Tag de Motorola : Nouveau tracker pour Android découvert

Motorola se prépare à lancer un nouvel accessoire innovant : le Moto Tag, conçu pour fonctionner avec le réseau Find My Device de Google destiné aux appareils Android. Cette information a été découverte sur le site de certification de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et du Gouvernement Digital des Émirats arabes unis (TDRA) par MySmartPrice.

Selon le site de la TDRA, le Moto Tag porte le numéro de modèle XT2445-1 et est fabriqué par Motorola Mobility LLC, bien que Lenovo (Shanghai) soit mentionné comme l’organisation responsable. Le listing ne dévoile aucun détail technique ou spécification précise sur le Moto Tag, mais confirme les rumeurs précédentes selon lesquelles Motorola travaillait sur un tracker compatible avec le réseau Find My Device.

Le réseau Find My Device de Google utilise la multitude d’appareils Android disponibles dans le monde pour localiser anonymement et en toute sécurité un smartphone ou une tablette Android perdus. Grâce à ce réseau, les utilisateurs peuvent retrouver leurs appareils égarés en capturant un signal émis par l’appareil perdu.

Le Moto Tag devra rivaliser avec les SmartTags de Samsung et d’autres trackers tiers. Contrairement au AirTag d’Apple, qui utilise un réseau différent, les trackers compatibles avec le réseau Find My Device, comme les SmartTags et le Moto Tag, s’appuient sur plus d’un milliard d’appareils fonctionnant sous Android 9 et versions ultérieures.

Apple et Google ont tous deux introduit des alertes permettant aux utilisateurs d’iOS et d’Android de recevoir une notification si un dispositif de suivi non Apple les suit ou si un AirTag suit un utilisateur Android.

Un lancement imminent du Moto Tag ?

Motorola prévoit de dévoiler sa gamme de smartphones pliables pour 2024, comprenant les modèles Razr et Razr Plus (2024) — Razr 50 et Razr 50 Ultra – le 25 juin prochain. Il n’est pas exclu que le Moto Tag soit annoncé en même temps, ce qui coïnciderait avec l’obtention de nouvelles certifications au cours des prochains jours.

L’arrivée du Moto Tag représente une avancée significative pour Motorola dans le domaine des accessoires connectés. En utilisant le réseau Find My Device de Google, Motorola se positionne comme un concurrent sérieux face à Samsung et aux autres fabricants de trackers, offrant ainsi aux utilisateurs Android une nouvelle solution pour protéger et retrouver leurs appareils.