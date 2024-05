Smartphones Motorola Razr 50 : Un écran extérieur plus grand et plus de puissance pour 2024 Accueil » Motorola Razr 50 : Un écran extérieur plus grand et plus de puissance pour 2024 Smartphones par Motorola RAZR Razr 50 Razr 50 Ultra Pinterest

Motorola Razr 50 : Un écran extérieur plus grand et plus de puissance pour 2024

Après la grande année 2023 pour les smartphones pliables, quelle est la prochaine étape ? D’après certaines fuites, on peut s’attendre à ce que la gamme de smartphones pliables Razr de Motorola étende encore plus l’écran extérieur sur les deux versions. D’après les expériences de l’année dernière, il n’est pas surprenant que Motorola travaille sur deux nouveaux appareils pliables, prévus pour être lancés sous différents noms selon les régions dans les semaines à venir. Cependant, les Razr 50, alias Razr (2024), et Razr 50 Ultra, alias Razr Plus (2024), réservent des surprises en termes de spécifications matérielles, avec des mises à jour significatives par rapport à leurs prédécesseurs, selon plusieurs sources fiables. Malgré les premières impressions favorables du Motorola Razr (2023) et ses bonnes performances pour un prix raisonnable, il souffrait d’un inconvénient majeur par rapport aux Razr Plus (2023) et Galaxy Z Flip 5 (Samsung) : un écran de couverture de 1,5 pouce, très limité. Motorola prévoit de corriger ce défaut en agrandissant l’écran secondaire à 3,6 (ou 3,63) pouces cette année. Cette taille d’écran, identique à celle du Razr 40 Ultra, dépasse également celle du Galaxy Z Flip 5. Cette amélioration est corroborée par 91mobiles et DealNTech, le second affirmant que l’écran de couverture du Razr 50 prendra en charge la technologie de rafraîchissement à 120 Hz. 91mobiles ajoute également des images haute résolution pour confirmer ce redesign inspiré du Razr 40 Ultra. Comme les Razr 40 Ultra et Razr 40, le Razr 50 devrait être équipé d’un grand écran OLED principal de 6,9 pouces avec une résolution de 2640 x 1080 pixels. Les capacités de rafraîchissement sont annoncées à 120 Hz, mais étant donné que le Razr 40 supporte 144 Hz et le Razr 40 Ultra jusqu’à 165 Hz, cette information pourrait ne pas être exacte. Design et coloris du Razr 50 Pour le moment, le Razr 50, alias Razr (2024), est confirmé dans deux options de couleurs (un vert foncé et un doré élégant), mais d’autres variantes sont probablement en préparation. Le Razr 50 sera équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 7300X, un processeur encore inconnu à l’heure où j’écris ces lignes. Bien que les caractéristiques de ce processeur soient encore inconnues, on s’attend à ce qu’il soit d’un niveau intermédiaire, loin de la puissance brute du Snapdragon 8 s Gen 3 du Razr 50 Ultra. Ce nouveau processeur Dimensity devrait être associé à 8 Go de RAM, comme sur le Razr 40, mais avec un espace de stockage qui pourrait passer de 128 à 256 Go sur la configuration de base du Razr 50. Sans changement notable en termes de poids et dimensions, l’impressionnante capacité de la batterie de 4 200 mAh restera probablement inchangée. Les informations sur les vitesses de charge sont absentes pour l’instant. Le système de double caméra arrière passera de capteurs de 64 et 13 mégapixels à des capteurs de 50 et 13 mégapixels, ce qui peut sembler être une baisse, mais les performances réelles pourraient néanmoins s’améliorer. Prix Bien que les prix restent incertains, une rumeur persistante suggère que le Razr 50 Ultra coûtera autant que le Razr 40 Ultra, ce qui laisse espérer une tarification analogue pour le Razr 50. Si c’est le cas, le Motorola Razr (2024) pourrait débuter à seulement 900 euros avec 256 Go de stockage, offrant un excellent rapport qualité-prix. L’année dernière, Motorola a annoncé sa nouvelle gamme pliable le 1er juin, donc si ce calendrier se maintient, nous devrions probablement découvrir tous les détails officiels bientôt.

