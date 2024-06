Galaxy Tab S10 Ultra : Un design familier avec des performances renforcées

Samsung devrait lancer la Galaxy Tab S10 Ultra début 2024, et les rendus divulgués nous donnent un aperçu de ce à quoi nous attendre.

Surprenant, le design de la Galaxy Tab S10 Ultra semble presque identique à celui de sa prédécesseure, la Galaxy Tab S9 Ultra. Les dimensions (environ 326,4 x 208,6 x 5,45 mm) et le placement des boutons demeurent inchangés. Cette continuité peut plaire aux utilisateurs déjà familiers avec la Tab S9 Ultra et qui apprécient son format. Cependant, cela pourrait également être perçu comme un manque d’innovation de la part de Samsung. De plus, puisque la Galaxy Tab S9 Ultra était déjà incroyablement fine, de nombreux utilisateurs espéraient un design légèrement plus épais cette fois-ci.

La Galaxy Tab S10 Ultra devrait conserver les pratiques enceintes quadruples, probablement encore une fois ajustées par AKG pour un son clair et immersif. Les boutons de volume et d’alimentation resteront sur le côté droit pour un accès facile, que vous teniez la tablette en mode portrait ou paysage. Le S Pen continuera à s’attacher magnétiquement à l’arrière de la tablette pour le chargement et le stockage, rendant son utilisation fluide et pratique.

Samsung semble également rester fidèle au grand écran de 14,6 pouces. Bien que cette taille soit grande pour certains, elle est parfaite pour d’autres. Les doubles caméras avant et arrière resteront également, ce qui signifie que l’encoche de l’écran est là pour perdurer.

Performances et stockage de la Galaxy Tab S10 Ultra

Les détails sur la Galaxy Tab S10 Ultra sont encore rares, en partie parce que son lancement est prévu dans plusieurs mois. Les rapports suggèrent que Samsung est encore en train de décider du chipset, avec des options incluant le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ou le Snapdragon X Elite. Le choix du chipset pourrait influencer les performances et la durée de vie de la batterie, donc c’est un détail important que nous ne connaissons pas encore.

En termes de RAM et de stockage, nous pouvons anticiper des options de 12 Go ou 16 Go de RAM, ainsi que des variantes de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To, analogues à la Galaxy Tab S9 Ultra. Bien qu’un modèle de 2 To serait excitant, il n’est pas clair si Samsung l’offrira.

Attente de l’événement Galaxy Unpacked

L’événement Galaxy Unpacked est probablement à quelques semaines seulement, et nous attendons avec impatience l’annonce de nombreux autres appareils. Bien que la Galaxy Tab S10 Ultra ne soit pas attendue lors de cet événement, nous sommes toujours impatients de découvrir toute nouvelle information sur cette tablette Android populaire.