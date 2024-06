Motorola dévoilera ses nouveaux Razr 50 le 25 juin : Attendez-vous à des innovations IA

Motorola s’apprête à dévoiler ses nouveautés lors de son prochain grand événement qui aura lieu le 25 juin 2024. Avec des slogans tels que « Flip the script » et « Intelligence inside and out », on peut s’attendre à ce que la nouvelle gamme Razr soit mise en avant, ainsi que des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Dans une publication sur X (anciennement Twitter), Motorola a simplement annoncé que son prochain événement aurait lieu la semaine prochaine. Le slogan « Flip the script » suggère fortement la présentation des modèles Razr 2024, également teasés dans le clip promotionnel.

L’IA étant une tendance majeure dans le secteur mobile, il semble que Motorola souhaite intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle à sa gamme Razr, comme le laissent entendre les teasers « Intelligence inside and out ».

Grâce aux rumeurs, nous avons déjà quelques informations sur la prochaine série Razr. Le Razr 50, probablement nommé Razr (2024) aux États-Unis, devrait disposer d’un écran de couverture plus grand que son prédécesseur, avec un panneau de 3,63 pouces au lieu des 1,5 pouce de la version 2023. Si Motorola maintient ce modèle à un prix attractif de 899 euros, ce sera une amélioration significative.

Le Razr 50 Ultra, ou Razr Plus (2024), haut de gamme pourrait avoir un écran de couverture de 4 pouces cette année, contre 3,6 pouces pour le modèle 2023. Les deux modèles Razr auront un grand écran intérieur de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement amélioré.

De grosses attentes autours des Razr 50 et Razr 50 Ultra

En ce qui concerne les caméras, le Razr 50 pourrait être équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’une caméra téléphoto de 13 MP. Le Razr 50 Ultra serait doté d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’une caméra téléphoto de 50 mégapixels avec un zoom optique 2x.

À l’intérieur, le Razr 50 pourrait embarquer une puce Dimensity 7300X de MediaTek avec 8 Go de RAM, tandis que le Razr 50 Ultra serait équipé du Snapdragon 8 s Gen 3 avec 12 Go de RAM. Le Razr 50 devrait avoir une batterie de 4 200 mAh, tandis que le modèle 50 Ultra bénéficierait d’une batterie améliorée de 4 000 mAh avec une charge filaire rapide allant jusqu’à 45W.

À une semaine de l’événement de Motorola, il ne reste plus longtemps avant de découvrir la prochaine génération de ce célèbre smartphone à clapet.