Proton Drive : Sauvegarde automatisée et sécurisée de photos sur iOS

Ne t’occupe pas de Google Photos. Proton Drive propose désormais une sauvegarde automatisée des photos avec un chiffrement de bout en bout sur iOS. Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs gratuits et payants de Proton Drive.

La sauvegarde des photos de Proton Drive a été lancée initialement en décembre 2023 en tant que fonctionnalité exclusive à Android. La nouvelle implémentation iOS est pratiquement identique à ce que nous avons vu sur Android — les photos et vidéos stockées sont automatiquement protégées par un chiffrement de bout en bout avant d’être téléchargées sur le cloud, les sauvegardes sont synchronisées de manière transparente sur tous vos appareils, et une galerie intuitive est fournie dans l’application Proton Drive.

Les sauvegardes de photos et de vidéos se font automatiquement. Dès qu’un élément apparaît dans votre pellicule photo, il est chiffré et envoyé vers votre compte Proton Drive. Vous n’avez pas besoin d’ouvrir l’application Proton Drive pour déclencher une sauvegarde, bien que vous deviez activer les sauvegardes dans l’application Proton Drive pour commencer.

Les utilisateurs peuvent partager en toute sécurité des photos ou des vidéos à partir de leur compte Proton Drive. De plus, une fonction « disponible hors ligne » vous permet de visualiser vos photos et vidéos préférées sans connexion Internet (vous devez toutefois sélectionner manuellement les photos et vidéos que vous souhaitez sauvegarder pour une utilisation hors ligne).

Bien que Proton Drive soit une solution de sauvegarde efficace, il lui manque certaines fonctionnalités avancées offertes par Google Photos et iCloud. Proton Drive ne peut pas identifier les personnes ou les animaux sur les photos, il ne peut pas produire de diaporamas et ne dispose pas d’un outil de recherche en langage naturel. Proton Drive ne dispose pas non plus d’outils d’édition de photos (ces fonctionnalités nécessitent un traitement sur le cloud, ce qui est difficile à mettre en œuvre avec un chiffrement de bout en bout).

Il n’y a pas que Proton Drive !

Ceux qui s’intéressent à la protection de la vie privée devraient s’intéresser à la suite de produits chiffrés de bout en bout de Proton. Outre ce service de stockage sur le cloud, Proton propose un client de messagerie robuste, un VPN, un gestionnaire de mots de passe et un calendrier numérique. Vous pouvez effectivement « dégoogliser » votre vie en rejoignant l’écosystème Proton. Sachez simplement que les versions gratuites des produits Proton sont quelque peu restrictives et manquent de certaines fonctionnalités.

Les utilisateurs, qu’ils soient gratuits ou payants, peuvent utiliser la sauvegarde de photos Proton Drive. Alors que les comptes gratuits sont limités à 5 Go de stockage dans le cloud, les abonnés payants peuvent obtenir jusqu’à 3 To. Les nouveaux clients peuvent obtenir un an de Proton Drive Plus pour 48 euros, mais je suggère d’utiliser Proton Unlimited, qui comprend toute la gamme des services Proton et coûte 120 euros.