Alternative à Google Photos : Proton Drive Offre le chiffrement de photos sur Android

Voici une nouvelle mise à jour de Proton. Cette fois, l’application Proton Drive déploie une nouvelle fonction de « sauvegarde des photos » pour les appareils Android.

La nouvelle fonction de sauvegarde des photos de Proton Drive est une alternative à Google Photos axée sur la confidentialité. Les images de votre smartphone sont protégées par un chiffrement de bout en bout avant d’être téléchargées sur Proton Drive, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être consultées par Proton (ou faire l’objet d’une fuite en cas d’atteinte à la protection des données). Vous pouvez également partager des photos avec un chiffrement complet de bout en bout depuis Proton Drive. À titre de référence, Google Photos n’utilise pas le chiffrement de bout en bout.

Les photos enregistrées sur Proton Drive sont accessibles sur tous vos appareils. Un nouvel onglet « Photos » dans l’application Proton Drive sert de galerie d’images. Il organise toutes vos images dans une « grille mensuelle » et vous permet de télécharger, de prévisualiser ou de supprimer des photos et des vidéos à la volée. Vous pouvez également enregistrer des photos dans une collection chiffrée « accessible hors ligne ». C’est simple, mais direct.

Bien entendu, Proton Drive ne dispose pas des fonctions les plus avancées de Google Photos. Il ne peut pas identifier les personnes ou les animaux présents sur vos photos ni créer un diaporama de vos dernières vacances. Ces fonctionnalités nécessitent un traitement des images basé sur le cloud, ce qui n’est pas vraiment compatible avec le chiffrement de bout en bout.

Un abonnement à 60 euros

Si vous vous intéressez sérieusement à la protection de la vie privée et à la sécurité, il peut être judicieux de passer à Proton Drive. Cela dit, je vous conseille vivement de souscrire à Proton Unlimited, qui comprend tous les services de Proton axés sur la protection de la vie privée et qui est actuellement en vente au prix de 120 euros. Si vous souscrivez à Proton Drive seul, vous paierez 60 euros par an pour 200 Go de stockage — Google propose la même quantité de stockage dans le cloud pour la moitié du prix.

La fonction de sauvegarde des photos de Proton Drive est actuellement déployée sur Android. Elle est disponible pour les utilisateurs gratuits et payants. Malheureusement, l’équipe de Proton n’a pas annoncé de date de sortie pour la sauvegarde des photos sur iOS. Il est possible qu’elle figure dans une prochaine feuille de route.