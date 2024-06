Realme GT 6 : Le nouveau flagship killer avec Snapdragon 8s Gen 3

Le mois dernier, le Realme GT 6T a débarqué en Inde en tant que dernier smartphone de milieu de gamme de la marque avec Snapdragon 7+ Gen 3. Aujourd’hui, son aîné, le Realme GT 6, a été officialisé en France avec le dernier chipset Snapdragon 8 s Gen 3. Voyons donc les spécifications et les détails du prix du Realme GT 6 en France.

En commençant par l’écran, il dispose d’un panneau full HD+ 1.5K (2 780 x 1 264 pixels) LTPO AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz. En outre, l’écran offre une stupéfiante luminosité de pointe de 6 000 nits et un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz. Le panneau 10 bits prend en charge 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3, HDR 10+ et Dolby Vision. Il y a également une protection Gorilla Glass Victus 2 sur le dessus.

Sous le capot, le Realme GT 6 est propulsé par le SoC Snapdragon 8 s Gen 3. Il rejoint d’autres smartphones 8 s Gen 3 récemment lancés comme le POCO F6, le Xiaomi 14 Civi et le Motorola Edge 50 Ultra. Ce processeur est associé à une mémoire vive LPDDR5X de 16 Go et à un espace de stockage UFS 4.0 de 512 Go. Le smartphone est également équipé d’un système de refroidissement dual VC de 10 014 mm de côté pour la gestion thermique.

En termes d’optique, le Realme GT 6 dispose d’une triple caméra arrière avec un capteur primaire Sony LYT-808 de 50 mégapixels avec OIS. Le capteur primaire est couplé à un capteur secondaire Samsung JN5 de 50 mégapixels et à un troisième capteur Sony IMX355 de 8 mégapixels ultra grand-angle.

À l’avant, un capteur de 32 mégapixels est utilisé pour les selfies. En ce qui concerne les vidéos, l’appareil peut filmer jusqu’à 4K à 60 fps et prend également en charge les vidéos 4K à 30 fps Dolby Vision et AI Night Vision.

Une énorme batterie et une charge rapide à 120 W

Le Realme GT 6 embarque également une énorme batterie de 5 500 mAh, qui est associée à un support de charge rapide SUPERVOOC de 120 W. En termes de connectivité, il est livré avec 13 bandes 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, et IR blaster ainsi.

Sur le plan logiciel, le Realme GT 6 fonctionne avec Realme UI 5.0 basé sur Android 14 dès la sortie de la boîte. Le smartphone se vante de 4 ans de mises à jour majeures de l’OS et 5 ans de correctifs de sécurité. Il est également doté de fonctions d’intelligence artificielle telles que AI Smart Loop et AI Smart Removal.

Prix et disponibilité du Realme GT 6 et Realme GT 6T

Enfin, en parlant du prix, le Realme GT 6 commence à 599,99 euros pour la variante de base de 8 Go et 256 Go de stockage. Les variantes plus haut de gamme 12 Go + 256 Go et 16 Go + 512 Go sont respectivement proposées à 699,99 et 799,99 euros. Des offres Early Bird sont disponibles en fonction des modèles.

De plus, realme met en vente sur le marché français le modèle realme GT 6T avec une variante de base de 8 Go et 256 Go de stockage au prix de 549,99 euros, et une variante 12 Go + 256 Go au prix de 599,99 €.

Dans le cadre de ce lancement mondial, realme annonce la disponibilité des écouteurs realme Buds Air6 et realme Bud Air6 Pro. Les Buds Air6 Pro offrent une qualité audio supérieure grâce à l’élimination du bruit à hauteur de 50 dB, à un son Hi-Fi et à une certification Hi-Res. Ces deux modèles offrent une fonctionnalité d’élimination du bruit et un son haute-fidélité, pour un tarif de lancement de 69,99 € pour les realme Buds Air6 et de 89,99 € pour les realme Buds Air6 Pro.