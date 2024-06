Instagram lance les Lives privés pour les Amis proches

Le site de Meta, Instagram, introduit un moyen de diffuser en direct (livestream) à des audiences plus restreintes et privées, triées sur le volet.

La diffusion en direct sur Instagram est une fonctionnalité qui existe depuis longtemps déjà, mais une nouvelle fonction est progressivement mise en place pour permettre aux utilisateurs de diffuser en direct auprès d’un public plus restreint et plus privé. Ces diffusions en direct ne seront accessibles qu’à une liste d’amis proches triés sur le volet.

Jusqu’à présent, le contenu destiné aux amis proches était réservé aux Stories, mais il s’étendra désormais à ces diffusions en direct.

Jusqu’à trois autres comptes pourront rejoindre la diffusion en direct et streamer aux côtés de l’utilisateur d’origine. La fonctionnalité sera disponible à l’échelle mondiale dans le cadre d’un déploiement progressif.

Quelles sont les nouveautés des diffusions en direct sur Instagram ?

Jusqu’à présent, les diffusions en direct pouvaient être regardées par n’importe qui. Si votre compte était public, cela incluait les personnes qui ne vous suivaient pas.

Les influenceurs et les célébrités les utilisaient le plus souvent pour discuter avec leurs abonnés en temps réel. La possibilité de choisir de ne passer en direct qu’avec les amis proches s’inscrit probablement dans le cadre d’un effort visant à inciter les utilisateurs quotidiens à tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité, plutôt que de la réserver à des contenus destinés à un public plus large.

C’est un peu comme un appel vidéo géant, avec la possibilité de parler aux gens via une fonction de chat défilant. Les images partagées par Instagram montrant les diffusions de Close Friends Live montrent des personnes partageant en direct des fêtes, des sessions d’étude ou d’autres événements plus intimes, plutôt que les diffusions plus formelles auxquelles nous sommes habitués.

Cela s’inscrit dans la lignée des exemples de cas d’utilisation plus privés signalés par Instagram sur la plateforme, tels que l’utilisation accrue de la messagerie directe. En novembre, la plateforme a permis de rendre les messages de la grille visibles uniquement aux amis proches, puis, en mai, de mettre en sourdine les interactions avec toute personne autre que les amis proches. La popularité des plateformes de réseaux sociaux axées sur l’authenticité, telles que BeReal, fait écho à cette tendance en faveur d’une expérience en ligne plus personnalisée.