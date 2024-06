Apple Watch X : La révolution de la montre connectée pour son 10e anniversaire en 2025

En 2015, Apple a marqué une étape importante avec le lancement de l’Apple Watch, sa première montre connectée. Dix ans plus tard, la série des Apple Watch est devenue un pilier de l’écosystème de la marque, et l’attente pour la prochaine version, l’Apple Watch X, est à son comble.

Annoncée pour marquer le dixième anniversaire de cette gamme, cette version promet d’apporter des changements significatifs.

Selon les rumeurs, l’Apple Watch X, nommée ainsi en référence au chiffre romain X pour dix, devrait voir le jour en 2025, alignée avec les célébrations du dixième anniversaire de la montre. Cependant, il est à noter que la première annonce de l’Apple Watch a eu lieu en 2014, ce qui marque déjà une décennie d’existence en 2024.

Selon CNET, ce nom fait écho à la célébration de la première décennie de l’iPhone sur le marché, et elle apportera bientôt des changements et des fonctionnalités significatifs.

Un nouveau design et des fonctionnalités innovantes pour l’Apple Watch X

L’Apple Watch X est attendue avec un design plus fin et l’introduction de bracelets magnétiques, remplaçant les traditionnels bracelets à glissière qui utilisent des verrous. Ces améliorations devraient offrir une expérience utilisateur plus fluide et élégante.

En matière de santé, plusieurs nouvelles fonctionnalités sont en cours de développement. Parmi celles-ci, un système de surveillance de la pression artérielle, une nouvelle technologie d’affichage LTPO OLED pour une meilleure gestion de l’énergie, et des capacités de mesure de la sueur. De plus, une amélioration de la fonction SOS pour les nageurs est également envisagée.

L’Apple Watch X devrait continuer à utiliser le système de charge MagSafe, garantissant une recharge sans fil pratique. Ming-Chi Kuo, un analyste renommé, a également prédit que l’Apple Watch X pourrait intégrer une carte mère RCC, permettant de rendre la montre plus fine tout en offrant une batterie plus grande et la possibilité d’ajouter d’autres composants.

Inspiration de l’iPhone X

Tout comme l’iPhone X, qui avait marqué une refonte majeure pour célébrer son dixième anniversaire, l’Apple Watch X est censée apporter des changements révolutionnaires. Pour l’iPhone X, cela avait inclus la suppression du bouton d’accueil, de nouveaux designs de bords, et une amélioration significative de la caméra. On peut s’attendre à ce que l’Apple Watch X suive cette tendance de refonte majeure.

Quelle direction pour le design ?

Il reste à voir si l’Apple Watch X s’inspirera davantage du design classique de l’Apple Watch ou des versions plus robustes comme l’Apple Watch Ultra. Néanmoins, les attentes sont élevées pour cette édition spéciale anniversaire qui promet d’être un jalon important dans l’évolution des montres connectées d’Apple.

L’Apple Watch X est attendue comme un tournant majeur pour la gamme de montres connectées d’Apple. Avec un design revu, des fonctionnalités de santé améliorées, et une technologie d’affichage avancée, elle promet de redéfinir les standards de ce que peut offrir une montre connectée. Alors que nous attendons avec impatience 2025, il est clair qu’Apple continue de pousser les limites de l’innovation et de l’intégration technologique avec l’Apple Watch X.