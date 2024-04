Apple Watch X prévoit des changements majeurs avec nouveau design de bracelet

Des rendus de l’Apple Watch X (alias Apple Watch Series 10) confirment une rumeur active depuis un certain temps. L’été dernier, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que l’Apple Watch X pourrait être dotée d’un boîtier plus fin et d’une nouvelle méthode utilisant des aimants pour attacher les bracelets de la montre.

La méthode actuelle de fixation des bracelets consiste à glisser l’extrémité du bracelet dans une fente située en haut et en bas du garde-temps. Cette fente occupe suffisamment d’espace à l’intérieur de l’appareil pour empêcher Apple d’augmenter l’autonomie de la batterie de l’Apple Watch en ajoutant une cellule plus grande.

Les rendus de l’Apple Watch X postés par @concept_central sur « X » montrent comment le bracelet s’enroulerait autour d’une « poignée » située en haut et en bas de la montre. Étant donné qu’il n’y a pas de rainure découpée en haut et en bas comme c’est le cas actuellement, l’utilisation de la « poignée » devrait laisser plus de place à l’intérieur du module de la montre pour une batterie plus grande.

Un autre changement qui était censé être apporté à l’Apple Watch X, l’utilisation d’un écran microLED sur la montre en remplacement du panneau OLED, ne se produira pas, bien que les cadres soient plus fins et que le panneau OLED de l’Apple Watch X soit censé être plus lumineux et plus économe en énergie. Cela pourrait donner à l’Apple Watch X la meilleure autonomie jamais vue sur une Apple Watch.

On pense également que l’Apple Watch X sera équipée d’un nouveau moniteur de tension artérielle qui avertira les utilisateurs si leurs mesures sont trop élevées ou trop basses. Un futur modèle d’Apple Watch pourrait indiquer la tension artérielle réelle de l’utilisateur, avec les valeurs systoliques et diastoliques. Mais pour l’instant, Apple s’en tiendra apparemment à avertir les utilisateurs si leur tension artérielle est trop élevée ou trop basse.

Apple Watch X : un nouveau moniteur de tension artérielle ?

Il sera également intéressant de voir si Apple parvient à conclure un accord avec Masimo pour réintégrer l’oxymètre de pouls dans l’appareil. Comme vous le savez probablement, Masimo a poursuivi Apple pour violation de brevet et un juge de la Commission internationale du commerce a statué contre Apple. L’ITC a finalement émis une interdiction d’importation qui empêche Apple de vendre l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis avec l’oxymètre de pouls.

Le brevet de Masimo expire en 2028 et si Apple ne veut pas attendre jusqu’à cette date pour rétablir la fonction, elle devra créer un nouveau capteur qui n’enfreint pas le brevet ou débourser de l’argent pour obtenir une licence.