TikTok lève le voile sur Symphony : La suite créative IA révolutionnaire

L’application de vidéos courtes TikTok a lancé « Symphony », une suite de contenu créatif alimentée par l’IA générative. La fonctionnalité la plus importante est l’outil de génération de vidéos qui peut créer des clips courts à partir d’un actif existant ou d’une URL de produit.

La nouvelle suite est destinée aux spécialistes du marketing et aux créateurs de contenu sur l’application, qui espèrent qu’elle simplifiera le processus créatif et combinera l’imagination humaine avec les possibilités de l’intelligence artificielle. L’offre comprend Symphony Assistant, Symphony Creative Studio, Symphony Digital Avatars et des optimisations dans TikTok Ads Manager.

Le Symphony Creative Studio est l’outil le plus audacieux de la suite, car il permet de créer soi-même une vidéo TikTok. Il permet d’insérer l’URL d’un produit ou d’importer une ressource existante, puis le moteur d’intelligence artificielle propose une série d’aperçus vidéo personnalisés.

Le script peut être transformé en voix off, qui peut ensuite être doublée en plusieurs langues pour que la vidéo soit attrayante à l’échelle mondiale.

Bien que cette fonction fasse une grande partie du travail pour les créateurs, leur public le saura puisque toutes les vidéos créées à l’aide de cette fonction seront automatiquement étiquetées comme étant générées par l’IA.

Assistant Chatbot, avatars numériques et plus d’IA dans TikTok

Avec l’introduction de la suite, les utilisateurs devront dire adieu à l’ancienne fonction « Creative Assistant », qui a évolué vers le nouvel « Symphony Assistant ». L’assistant virtuel doté d’une IA a un design très similaire à l’interface ChatGPT et est décrit par l’entreprise comme un guide qui peut vous aider « à travers le paysage créatif de TikTok, en vous aidant à trouver des idées, à mettre en œuvre les meilleures pratiques, à identifier les tendances et à trouver l’inspiration ».

À l’instar des autres chatbots d’IA, le nouvel outil a besoin d’un prompt pour faire jaillir les idées. Cela peut aller de « Montre-moi les tendances sur TikTok » à « Montre-moi les publicités les plus performantes dans le secteur ».

L’application est actuellement disponible en anglais, espagnol, allemand, vietnamien, portugais, Thaïlandais, japonais, indonésien et chinois, et d’autres langues seront prises en charge à l’avenir.

Une fois que les utilisateurs sont entrés dans le processus de création de contenu, après les premières étapes, la possibilité de créer un avatar personnalisé est désormais une réalité. Cela signifie que les marques peuvent créer leurs propres avatars numériques avec l’IP de leur marque, leur porte-parole ou un créateur partenaire. Pour les comptes dont le visage est déjà à la tête de l’entreprise, l’avatar peut être utilisé à leur propre image.

@tiktoknewsroom Introducing Symphony Digital Avatars, to help creators and brands captivate global audiences and deliver impactful messages in an immersive and authentic way. Check out our Newsroom to learn more. ♬ original sound – TikTok Newsroom

Là encore, des avatars multilingues peuvent être créés dans le but d’étendre la portée mondiale.