Apple Watch SE 3 : plastique ou aluminium ? Un dilemme qui retarde le lancement

L’Apple Watch SE, la montre connectée la plus abordable d’Apple, n’a pas été mise à jour depuis 2022. Alors que la concurrence, menée par Samsung, OnePlus et Mobvoi, propose désormais des alternatives très compétitives, Apple semble hésiter sur la direction à prendre pour sa troisième génération de Watch SE.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la prochaine Apple Watch SE 3 serait en difficulté, et son lancement pourrait être compromis. Les raisons ? Des défis de conception et de fabrication qui freinent le projet. Apple aurait exploré l’idée d’utiliser un châssis en plastique au lieu de l’aluminium, dans le but de réduire les coûts et de proposer un modèle encore plus accessible.

Cependant, cette décision permettrait de réduire des coûts de fabrication et offrirait davantage de coloris possibles. Néanmoins, cela poserait plusieurs problèmes avec une perte de l’aspect premium de la gamme Apple Watch et un choix qui contredit l’engagement écologique d’Apple.

Des marques comme Amazfit ont adopté des matériaux plastiques sur leurs montres Bip Series, mais ces modèles n’ont pas la même image haut de gamme qu’une Apple Watch. Le design en plastique n’aurait pas convaincu l’équipe d’Apple, et le projet pourrait être entièrement abandonné.

Si Apple renonce au plastique, l’aluminium restera la seule option viable, mais la firme devra trouver un moyen de rentabiliser cette matière sans trop augmenter le prix.

Apple Watch SE 3 : Un prix en hausse comme l’iPhone SE ?

Si l’Apple Watch SE 3 conserve un châssis en aluminium et bénéficie d’une mise à jour matérielle, son prix pourrait être revu à la hausse. L’iPhone SE en est un bon exemple :

Le modèle 2022 a introduit la 5G, mais a aussi augmenté son tarif

L’iPhone 16e pourrait suivre la même tendance avec un positionnement plus premium

Si Apple suit la même logique, l’Apple Watch SE 3 pourrait coûter plus cher que les 250 $ du modèle actuel.

Les améliorations attendues sur l’Apple Watch SE 3

Selon les rumeurs, l’Apple Watch SE 3 offrirait un écran plus grand, passant de 40 mm à 41 mm, et 44 mm à 45 mm. En outre, elle offrirait un processeur mis à jour, potentiellement inspiré des modèles Apple Watch Series 9. Enfin, une mise à jour des capteurs de santé ? Rien n’est confirmé, mais un meilleur suivi serait attendu.

Le grand doute : le lancement sera-t-il retardé ? Apple pourrait repousser l’Apple Watch SE 3 à fin 2025, afin de résoudre ces problèmes de conception et de trouver le bon compromis entre coût et qualité.

L’Apple Watch SE 3 pourrait être un modèle clé pour Apple face à la concurrence de plus en plus féroce sur le marché des montres abordables. Mais les choix de conception ne semblent pas encore validés. Si Apple opte pour l’aluminium, les coûts risquent d’augmenter. Si elle choisit le plastique, elle risque de ternir son image haut de gamme.

Avec un lancement incertain, il faudra attendre les prochains mois pour savoir si l’Apple Watch SE 3 verra bien le jour en 2025.