Android 15 Beta 3 : Dernière ligne droite avant la version finale

Si vous attendez avec impatience Android 15, j’ai de bonnes nouvelles. Google publie chaque année une nouvelle mise à jour majeure pour Android, et nous nous rapprochons de l’arrivée d’Android 15. La troisième version bêta d’Android 15 est désormais disponible. Peu de choses semblent avoir changé depuis la sortie de la dernière version bêta, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas quelques détails intéressants à découvrir.

Android 15 Beta 3 est désormais disponible pour les testeurs et les développeurs de logiciels, que ce soit sur des appareils réels ou sur l’émulateur Android Studio. C’est le début de l’étape « Stabilité de la plateforme », ce qui signifie qu’il n’y aura plus de changements significatifs d’ici la sortie finale d’Android 15. Nous sommes dans la dernière ligne droite.

La dernière version bêta offre une expérience améliorée pour les passkeys, alias codes d’accès, et d’autres types d’informations d’identification sauvegardées, réduisant les étapes de connexion avec un passkey sauvegardé de deux à un seul tapotement. Il existe également de nouvelles options de repli auxquelles vous pouvez accéder dans les menus déroulants du clavier et des champs de texte si vous dépassez accidentellement le code de la clé de sécurité. Pratique !

WebSQL à l’intérieur des éléments Webview est désormais obsolète, suite à sa suppression dans Google Chrome et le moteur Chromium sous-jacent, et Google indique qu’il cessera de fonctionner dans toutes les versions d’Android au cours des 12 prochains mois. Les applications plus anciennes qui s’appuient sur WebSQL ne fonctionneront plus, mais elles ne sont probablement plus très nombreuses à l’heure actuelle.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Étant donné que des fonctionnalités telles que Find My Device peuvent être déployées sur tous les appareils Android sans mise à jour du système d’exploitation, et que Google publie désormais des fonctionnalités pour ses smartphones Pixel tout au long de l’année dans le cadre de Feature Drops, les « grandes » mises à jour annuelles d’Android ne sont pour la plupart que des changements d’API et de sécurité. La Feature Drop Pixel la plus récente a ajouté la prise en charge des écrans externes USB-C aux Pixel 8 et Pixel 8a, la recherche inversée de numéros de téléphone et une option « Résumer » dans l’app Enregistreur.

Des nouveautés déjà disponibles dans Android 15 Beta 3

Android 15 introduit de nouvelles limitations sur les applications en arrière-plan, un « Espace privé » pour stocker des applications sensibles avec une couche supplémentaire d’authentification, une meilleure prise en charge de la connectivité par satellite (bien qu’il n’y ait pas encore de smartphones qui l’utilisent), la possibilité d’enregistrer des fenêtres d’applications spécifiques au lieu de l’écran entier, ainsi que d’autres changements. Elle propose également une mise à jour des commandes matérielles de l’appareil photo sur les appareils compatibles, ainsi qu’une fonction « Low Light Boost » disponible pour les applications de l’appareil photo.

Vous pouvez installer Android 15 Beta sur n’importe quel appareil Google Pixel moderne, et des images OS sont également disponibles pour certains appareils tiers de Lenovo, Nothing, OnePlus et d’autres fabricants. Une image d’Android 15 Beta est également disponible dans l’émulateur Android Studio.

Cependant, si vous n’êtes pas un développeur, il n’y a pas beaucoup d’intérêt à l’essayer maintenant — la version stable finale n’est pas loin.