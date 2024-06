Google Chrome sur Android : Nouvelle fonctionnalité de lecture à haute voix

Dans l’ère numérique actuelle, la commodité et l’accessibilité sont primordiales. Google Chrome a récemment lancé une fonctionnalité révolutionnaire pour les utilisateurs d’Android : la possibilité de faire lire les pages Web à haute voix directement dans l’application.

Cette nouvelle fonctionnalité apporte une dimension supplémentaire à la navigation en offrant des contrôles similaires à ceux des podcasts, comme l’ajustement de la vitesse de lecture, la pause et le saut en avant ou en arrière par intervalles spécifiques.

Google introduit une nouvelle fonctionnalité « Écouter cette page » dans le navigateur Chrome pour Android. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de faire lire les pages Web à haute voix. Elle inclut des contrôles de lecture intuitifs analogues à ceux trouvés dans les applications de musique ou de podcasts. Les utilisateurs peuvent ainsi mettre en pause, ajuster la vitesse de lecture, sauter en avant ou en arrière par intervalles de 10 secondes et naviguer dans le contenu de manière fluide.

Amélioration de l’accessibilité et de la commodité

Cette innovation vise à améliorer l’accessibilité et la commodité en offrant une expérience de lecture personnalisable directement depuis l’interface du navigateur. En plus de lire les pages Web à haute voix, la fonctionnalité « Écouter cette page » permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience. Ils peuvent choisir parmi différentes voix et langues supportées, notamment l’anglais, le français, l’allemand, l’arabe, le hindi et l’espagnol, entre autres, détaillées sur la page d’aide de Google.

Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent naviguer vers une page Web riche en texte, appuyer sur le menu à trois points dans Chrome et sélectionner « Écouter cette page », situé juste en dessous de l’option Traduire. Cette fonctionnalité améliore l’accessibilité en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience d’écoute en fonction de leurs préférences et de leurs besoins linguistiques, directement dans l’interface du navigateur.

Comparaison avec Google Assistant

Une autre méthode pour faire lire les pages Web à haute voix est via Google Assistant, qui peut également traduire le contenu dans différentes langues pendant la lecture. Cependant, utiliser Google Assistant pour cela redirige les utilisateurs hors du navigateur Chrome vers l’interface de l’application Google. En revanche, la nouvelle fonctionnalité « Écouter cette page » permet aux utilisateurs de rester dans le navigateur Chrome tout en accédant à ces capacités de lecture et de traduction.

Un déploiement progressif

Google a également expérimenté l’intégration de cette fonctionnalité dans les versions de bureau de Chrome. Safari sur iPhone propose un outil similaire appelé « Écouter la page », qui utilise la voix de Siri et offre des contrôles analogues à ceux de l’implémentation de Google. Lors des tests, certains utilisateurs ont rencontré cette nouvelle option exclusivement dans la version bêta de Chrome. Cette approche progressive du déploiement est typique pour Google, avec des rapports indiquant que cette fonctionnalité apparaissait dans la version 125 de l’application Chrome pour Android, comme l’a rapporté 9to5Google.

L’introduction par Google Chrome de la fonctionnalité « Écouter cette page » représente une avancée significative dans l’amélioration de l’accessibilité et de l’expérience utilisateur dans l’environnement de navigation Android. En permettant la lecture à haute voix des pages web avec des contrôles de lecture personnalisables directement dans le navigateur, Chrome répond aux besoins des utilisateurs qui préfèrent consommer du contenu de manière auditive ou qui rencontrent des difficultés avec la lecture traditionnelle. Cette innovation s’inscrit dans la tendance croissante vers une technologie inclusive et souligne l’engagement de Google à rendre l’information numérique plus accessible à tous.