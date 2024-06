Nintendo Direct juin 2024 : Ce que vous devez savoir sur les jeux à venir

Le prochain Nintendo Direct, annoncé en début d’année en même temps que la future console successeure de la Switch, est sur le point de se dérouler. Nintendo a confirmé sur X (anciennement Twitter) que cette présentation, prévue pour aujourd’hui, s’annonce comme l’une des plus importantes pour la Nintendo Switch.

En effet, il est fort probable que ce soit la dernière présentation avant d’en savoir plus sur le futur de cette plateforme hybride.

Quand aura lieu le Nintendo Direct de juin 2024 ?

Le Nintendo Direct de juin 2024 commencera à 16 heures, heure de Paris, ce mardi 18 juin. Nintendo précise que la présentation durera « environ 40 minutes », se terminant donc avant 17 heures.

Comment regarder le Nintendo Direct de juin 2024 ?

Comme toujours avec les Nintendo Directs, l’événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Nintendo. J’ai intégré le lien ci-dessus pour que vous puissiez suivre toute la présentation directement depuis cette page.

À quoi s’attendre du Nintendo Direct de juin 2024

Nintendo a annoncé que cette présentation sera « focalisée sur les jeux Nintendo Switch à venir dans la deuxième moitié de 2024 ». Actuellement, les jeux de première partie non encore sortis avec des dates de sortie sont Luigi’s Mansion 2 HD (27 juin) et Nintendo World Championships : NES Edition (18 juillet). Au-delà de cela, la programmation des jeux Nintendo pour la fin de l’année 2024 reste un mystère, laissant beaucoup à révéler. Peut-être verrons-nous enfin Metroid Prime 4 en action ?

Cependant, il y a une chose que nous ne verrons pas. « Il ne sera pas question de la successeure de la Nintendo Switch pendant cette présentation », a déclaré Nintendo. Si vous espériez des nouvelles sur le prochain matériel de Nintendo, vous serez déçu. Espérons que cela signifie que nous aurons une vision extrêmement claire de la gamme de jeux pour le reste du cycle de vie de la Nintendo Switch en tant que console principale de Nintendo.

Le Nintendo Direct de juin 2024 s’annonce passionnant avec de nombreuses révélations et mises à jour sur les jeux à venir pour la Nintendo Switch. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce que Nintendo nous réserve pour la deuxième moitié de l’année.

L’événement clôturera également quelques semaines bien remplies en matière de livestreams de jeux. Les choses ont commencé avec le dernier State of Play de Sony, se sont poursuivies avec le Summer Game Fest Live et ses événements associés, et se sont finalement déplacées vers le Xbox Games Showcase.