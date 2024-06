Accueil » Samsung annoncera les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 le 10 juillet

Au début de l’année, Samsung a lancé sa série Galaxy S24, une gamme de flagships haut de gamme, lors de son événement Unpacked. Aujourd’hui, 6 mois plus tard, Samsung s’apprête à annoncer ses Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 lors du deuxième chapitre de l’événement Unpacked 2024. L’événement a été programmé pour le 10 juillet.

L’année dernière, la marque a lancé ses Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 au mois d’août. Il est donc logique que la marque fasse pression pour un lancement plus tôt, la fièvre du smartphone pliable étant plus forte que jamais, après le récent lancement du Vivo X Fold 3 Pro.

Sans oublier que OnePlus se prépare également à lancer sa deuxième itération du OnePlus Open au début de l’année prochaine. Il est donc compréhensible que cela donne à Samsung un peu de poids et de temps pour s’emparer du marché, d’après ce que l’on peut voir.

Le Galaxy Z Fold 6 sera sans aucun doute la star du spectacle, et on en sait déjà pas mal sur ses caractéristiques, grâce aux rumeurs. Nous avons donc une petite idée de ce que nous pouvons en attendre.

Spécifications et prix attendus du Samsung Galaxy Z Fold 6

Malheureusement, les rumeurs et les rapports suggèrent que le Galaxy Z Fold 6 ressemblera beaucoup à son prédécesseur, mais en plus léger. Il ne faut donc pas s’attendre à beaucoup de changements au niveau du design. Lorsqu’il est plié, ses dimensions seraient de 153,5 x 68,1 x 12,1 mm. Déplié, il mesure 153,5 x 132,6 x 5,6 mm.

En outre, il sera équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3 plus puissant sous le capot. En outre, outre les 12 Go de mémoire vive, l’appareil pliable devrait également disposer d’une option de stockage pouvant atteindre 1 To.

Cependant, le point négatif est que le Z Fold 6 pourrait être équipé d’une batterie analogue d’une capacité de 4 400 mAh. Vous ne verrez donc probablement rien de très différent de ce côté-là non plus. La configuration de la caméra sera très probablement identique, avec un capteur primaire de 50MP.

Les écrans seraient légèrement plus grands cette fois-ci, avec un écran de couverture Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces (2 376 x 968 pixels) à 120 Hz. L’écran intérieur serait un Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces (2 160 x 1 856 pixels) à 120 Hz.

En ce qui concerne le prix du Z Fold 6, la rumeur suggère une augmentation de 100 dollars par rapport à son prédécesseur. Il en résulterait un prix de 1 899,99 dollars pour la variante de base de 256 Go. La variante 512 Go serait proposée au prix de 2 019,99 dollars. Enfin, la variante 1 To devrait coûter 2 259,99 dollars.

Jusqu’à présent, c’est tout ce que nous savons sur le Galaxy Z Fold 6. Cependant, prenez toutes ces informations avec des pincettes.