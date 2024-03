Le vivo X Fold 3 arrive, redéfinissant la portabilité des smartphones pliables

Le paysage des smartphones pliables s’apprête à accueillir un nouveau compétiteur de taille avec le lancement imminent du vivo X Fold 3. Ce troisième opus de l’emblématique série de vivo, connu pour son élégant design façon livre, est annoncé pour une révélation officielle le 26 mars. À l’approche de cette date, des détails croustillants ont fuité, promettant de placer la barre très haut dans cet univers technologique en constante évolution.

Selon les informations divulguées par le célèbre informateur Ice Universe, le vivo X Fold 3 afficherait sur la balance un poids plume de 219 grammes. Cette prouesse technique est d’autant plus remarquable que le smartphone est plus léger que l’iPhone 15 Pro Max, et ce, malgré le cadre en titane de ce dernier. Ce nouveau modèle se distingue ainsi nettement de son prédécesseur, le vivo X Fold 2, qui pesait 279 grammes. Réduire le poids d’un appareil de 60 grammes représente une avancée significative dans le domaine de la technologie mobile, où chaque gramme compte.

The weight of vivo X Fold3 will surprise you. It is only 219g, which is lighter than the iPhone 15 Pro Max made of titanium. pic.twitter.com/aHj6CXc2hZ — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) March 22, 2024

Actuellement, le Honor Magic V2 est considéré comme le smartphone pliable le plus léger du marché avec ses 231 grammes. Si les rumeurs sont exactes, vivo est en passe de ravir ce titre avec son X Fold 3, redéfinissant ainsi les standards de portabilité pour les appareils pliables.

Le vivo X Fold 3 devrait se décliner en deux versions : une standard et une Pro. Bien que les informations soient encore parcellaires, il semblerait que la version standard embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, tandis que la version Pro pourrait être le premier smartphone pliable équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 3, plus performant.

Une impressionnante configuration photographique

Une récente fiche technique sur Geekbench confirme que le modèle X Fold 3 Pro disposerait de 16 Go de RAM et fonctionnerait sous Android 14. Cette nouvelle génération de vivo X Fold promet également une impressionnante configuration photographique avec un triple module caméra arrière, incluant un capteur principal de 50 mégapixels avec une stabilisation optique de l’image, une caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope de 64 mégapixels.

L’anticipation monte alors que le vivo X Fold 3 est censé être lancé aux côtés de la nouvelle vivo Pad 3 Pro et des écouteurs vivo TWS 4. Les passionnés de technologie attendent avec impatience les dernières mises à jour, à mesure que la date de lancement approche, promettant ainsi de nouvelles avancées dans le monde des smartphones pliables.