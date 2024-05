OnePlus Open 2 reporté à 2025 avec le Snapdragon 8 Gen 4

Les rumeurs s’intensifient concernant la seconde génération du smartphone pliable de type livre de OnePlus. Il semble que la société chinoise pourrait repousser la sortie de cette année. Le successeur du OnePlus Open est plutôt attendu pour 2025, équipé du futur chipset Snapdragon 8 Gen 4. Une nouvelle rumeur récente renforce cette hypothèse.

Selon Digital Chat Station sur Weibo, le OnePlus Open 2 sera une version rebrandée du OPPO Find N5, tout comme le OnePlus Open était essentiellement un Find N3 sous un autre nom. Le OPPO Find N5 devrait sortir au premier trimestre 2025 avec le Snapdragon 8 Gen 4, ce qui correspond aux précédentes rumeurs sur le OnePlus Open 2.

La source indique que le smartphone pliable aura une charnière améliorée et allégée, un écran de couverture haute résolution, un écran interne « ultra-plat » et un design mince. Concernant les caméras, Oppo et OnePlus pourraient conserver la caméra périscope, une caractéristique enthousiasmante pour les amateurs de photographie mobile.

Cette rumeur semble crédible, surtout en considérant le calendrier. Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm n’a pas encore été officiellement dévoilé, mais si l’on suit les tendances passées, son annonce pourrait survenir en octobre ou novembre 2024.

Lancement attendu du OnePlus Open 2

Les premiers appareils commerciaux équipés de ce nouveau chipset pourraient être disponibles dès décembre en Chine. Ensuite, la majorité des smartphones Snapdragon 8 Gen 4 devraient être lancés mondialement au début de l’année suivante, ce qui correspond parfaitement à la période de lancement attendue pour le premier trimestre 2025.

L’année dernière, le OnePlus Open et la série OPPO Find N3 ont été présentés mondialement le 19 octobre. Il est donc probable que le OnePlus Open 2 soit dévoilé autour de la même période que la série OPPO Find N5 cette fois-ci également.

Une collaboration croissante entre OnePlus et Oppo

Vous vous demandez peut-être pourquoi les smartphones OnePlus et Oppo se ressemblent autant. Oppo et OnePlus sont essentiellement des sociétés sœurs sous la même maison mère, BBK Electronics. BBK Electronics possède également d’autres marques de smartphones comme Vivo, Realme et iQOO.

Au cours des dernières années, les deux entreprises ont collaboré de plus en plus étroitement. Par exemple, elles ont fusionné leurs équipes logicielles en 2021, partageant désormais une base de code commune pour leurs systèmes d’exploitation respectifs — OxygenOS pour OnePlus et ColorOS pour OPPO.

Avec les rumeurs autour du OnePlus Open 2, OnePlus semble prête à continuer d’innover sur le marché des smartphones pliables. En attendant plus d’informations, les amateurs de technologie peuvent anticiper avec impatience le prochain grand lancement de OnePlus et OPPO.