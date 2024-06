Xiaomi 15 prêt à lancer avec le nouveau Snapdragon 8 Gen 4

Qualcomm prépare la sortie de son prochain processeur mobile Snapdragon, le Snapdragon 8 Gen 4, qui pourrait être intégré dans un nouveau smartphone avant la fin de l’année.

Selon une récente publication de Digital Chat Station sur Weibo, le Xiaomi 15 pourrait être le premier téléphone à lancer ce nouveau chipset révolutionnaire, à savoir le Snapdragon 8 Gen 4. Ce même processeur est presque certain de se retrouver dans la série Galaxy S25 de Samsung au début de l’année prochaine.

Digital Chat Station rapporte que le Xiaomi 15 devrait être équipé d’un écran LTP 1.5K et se présenter en deux élégantes finitions : verre blanc pur ou cuir végétalien « patchwork ». Le véritable atout de ce smartphone serait son système de caméra exceptionnel, incluant une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra téléobjectif macro verticale de 50 mégapixels avec zoom 3X.

Sur le plan des performances, le Xiaomi 15 promet d’être puissant avec jusqu’à 16 Go de RAM et un incroyable stockage interne de 1 To, offrant un espace suffisant pour tous vos fichiers et applications. De plus, il pourrait être équipé d’un système de haut-parleurs stéréo amélioré, promettant une expérience audio immersive, ainsi qu’une batterie de plus grande capacité, assurant une connectivité prolongée.

Le Snapdragon 8 Gen 4 : Améliorations et coûts

Revenons au Snapdragon 8 Gen 4. Ce nouveau processeur devrait apporter des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 3, actuellement utilisé dans la série Samsung Galaxy S24 et le OnePlus 12, entre autres appareils.

Cependant, ces améliorations pourraient avoir un coût. Une récente publication sur Weibo suggère que l’inflation pourrait augmenter considérablement les coûts de production du nouveau chipset, ce qui pourrait se traduire par un prix de vente plus élevé pour les consommateurs.

Lancement et disponibilité du Xiaomi 15

Si le Xiaomi 15 est lancé à la même période que le Xiaomi 14, nous pouvons nous attendre à ce qu’il fasse ses débuts en Chine en octobre ou novembre, et qu’il soit disponible à l’international au début de l’année prochaine.