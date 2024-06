Accueil » Galaxy Watch 7 et Galaxy Buds 3 : Les nouveaux produits Samsung enfouis dans la bêta

Au cours du prochain mois, Samsung devrait dévoiler une série de nouveaux produits, dont plusieurs ont été divulgués en avant-première dans le logiciel bêta de la Galaxy Watch 6 de Samsung.

Comme l’a repéré @RydahDoesTech sur X (anciennement Twitter), lorsque vous signalez un problème avec le logiciel dans l’application Samsung Members, une liste de produits Samsung apparaît. Cette liste inclut trois produits encore non annoncés : la Galaxy Watch 7, les Galaxy Buds 3 et les Galaxy Buds 3 Pro – la Galaxy Watch FE étant annoncé hier.

Bien que l’arrivée de ces dispositifs ne faisait guère de doute, cette fuite les rend quasiment officiels. Selon les rumeurs, Samsung prévoirait un événement Unpacked le 10 juillet pour les lancements officiels. À cette occasion, nous devrions également découvrir les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

Un produit notable par son absence est la Samsung Galaxy Watch Ultra. Une montre connectée plus haut de gamme destinée à concurrencer l’Apple Watch Ultra 2 était largement attendue. Son absence dans cette liste est donc surprenante, surtout lorsque tant d’autres produits sont mentionnés.

Conceptions des Galaxy Buds 3 et de la Galaxy Watch 7

Un autre détail intéressant : la capture d’écran partagée dans la fuite confirme que les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro vont adopter un design avec des tiges plus longues, à la manière des AirPods, une rumeur déjà entendue auparavant.

En parlant de ces écouteurs sans fil, ils ont également été repérés récemment chez des régulateurs en Inde, confirmant encore leur arrivée imminente. Étant donné que les Galaxy Buds 2 Pro ont été lancés en 2022, il était temps pour une mise à jour.

Dernières fuites

Enfin, le célèbre Evan Blass a publié une autre de ses images en mosaïque — une image qui pourrait bien montrer la Galaxy Watch 7 ou la Galaxy Watch FE (difficile à dire en raison de la nature de la photo).

Tous ces produits ont été largement divulgués à ce stade, il ne reste plus qu’à Samsung de les officialiser, probablement le 10 juillet. La Samsung Galaxy Watch FE a donc fait exception et est arrivée plus tôt que prévu.