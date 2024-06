Tout ce qui a été annoncé au Summer Game Fest 2024

Après le Xbox Games Showcase 2024, le Summer Game Fest 2024 vient de s’achever et, comme à son habitude, Geoff Keighley a mis en lumière une pléiade de jeux issus de tous les horizons de l’industrie vidéoludique.

Entre mises à jour de titres très attendus comme Monster Hunter Wilds de Capcom, Metaphor : ReFantazio de Sega, Dragon Ball : Sparking! Zero de Bandai Namco Entertainment, Kingdom Come: Deliverance 2 de Warhorse Studios et de nombreuses autres surprises, cette édition n’a pas déçu.

Voici un récapitulatif des annonces majeures de ce Summer Game Fest 2024.

Lego Horizon Adventures: Une surprise signée Sony

Sony a dévoilé un titre secret non annoncé lors du State of Play de mai : Lego Horizon Adventures. Comme son nom l’indique, ce jeu se déroule dans l’univers des célèbres jeux Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. C’est un jeu d’action isométrique mettant en scène Aloy et ses amis combattant les créatures mécaniques.

Prévu pour les fêtes de fin d’année, Lego Horizon Adventures sera disponible sur PS5, PC et Nintendo Switch, ce qui en fait un des rares jeux Nintendo Switch édité par PlayStation.

Sid Meier’s Civilization VII Annoncé par Firaxis et 2K

2K avait teasé l’annonce d’un nouveau jeu issu d’une de ses franchises les plus populaires. Il s’agit de Sid Meier’s Civilization VII, le prochain jeu de stratégie 4X de Firaxis Entertainment et du légendaire concepteur de jeux Sid Meier. Le trailer était purement cinématique, mais a confirmé l’existence du jeu. Sid Meier’s Civilization VII sortira en 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Blumhouse devient éditeur de jeux vidéo

Blumhouse, la société derrière des films d’horreur populaires comme Five Nights at Freddy’s et Megan, entre dans l’industrie du jeu vidéo en tant qu’éditeur indépendant. Leur première série de jeux inclut Crisol : Theater of Idol de Vermila Studios, Grave Seasons de Perfect Garbage, Sleep Awake de Eyes Out, Fear the Spotlight de Cozy Game Pals, The Simulation de Playmestudio, et un nouveau jeu de Half Mermaid, les développeurs de Immortality.

DLC Alan Wake 2 et version physique

Le développeur de Alan Wake 2, Remedy Entertainment, avait teasé quelque chose concernant une société appelée « Poison Pill Entertainment ». Durant le Summer Game Fest, nous avons appris qu’il s’agissait du DLC Night Springs pour Alan Wake 2, disponible dès demain, le 8 juin. Ce DLC mettra en vedette des personnages d’autres jeux de Remedy comme Quantum Break et Control. De plus, une version physique d’Alan Wake 2 est prévue pour cet automne.

Valorant arrive sur PS5 et Xbox Series X|S

Les développeurs de Riot Games ont confirmé que Valorant, leur populaire shooter compétitif, sera bientôt porté sur Xbox Series X|S et PS5. Riot a adapté le jeu pour les consoles, incluant des contrôles modifiés et une nouvelle fonctionnalité de gameplay appelée Focus. Cependant, le cross-play entre PC et consoles ne sera pas supporté, bien que la progression croisée le sera. Les bêtas pour PS5 et Xbox Series X|S débuteront le 14 juin.

Gameplay spectaculaire de Monster Hunter Wilds

Après une apparition remarquée lors du State of Play de mai, Capcom a de nouveau présenté Monster Hunter Wilds au Summer Game Fest 2024. De nouveaux monstres ont été dévoilés, et nous avons eu un aperçu clair de son gameplay de chasse. Le jeu sera également présent à Gamescom Opening Night Live et aura sa première démo publique à la Gamescom 2024.

Autres annonces notables au Summer Game Fest 2024

No More Room in Hell 2 sera en accès anticipé sur PC autour d’Halloween. Harry Potter : Quidditch Champions sortira le 3 septembre, tandis que le jeu multijoueur indie CuffBust sera lancé en 2025. Star Wars Outlaws a récemment montré un nouveau trailer avec Lando Calrissian. Neva, le nouveau jeu des développeurs de Gris, sortira en 2024. Black Myth: Wukong a confirmé sa sortie en août et Asgard’s Wrath II a présenté une bande-annonce de ses accolades. Once Human sortira le mois prochain et une publicité pour Amazon Luna a été diffusée. Warhammer 40 000 : Space Marine 2 a également présenté un nouveau trailer.

Batman : Arkham Shadow a dévoilé un trailer cinématique avec Rat King et le commissaire Gordon, un trailer de gameplay est attendu à Gamescom. M. Bison, Terry Bogard, Mai, et Elena rejoignent Street Fighter 6 en DLC. Dragon Ball: Sparking! Zero a montré un nouveau trailer de gameplay et confirmé sa sortie le 11 octobre. Delta Force Hawk Ops a révélé son mode Extraction et son adaptation officielle de Black Hawk Down. Fatal Fury : City of the Wolves a dévoilé de nouveaux combattants et sa sortie est prévue début 2025. Battle Crush, un jeu d’action isométrique, sortira le 27 juin et Mecha Break a montré de nouveaux méchas.

Power Rangers: Rita’s Rewind a été annoncé comme un beat « em up rétro. Kingdom Come: Deliverance 2 a montré un nouveau trailer et Slitterhead, successeur spirituel de Silent Hill par Bokeh Game Studio, sortira le 8 novembre. Killer Bean devient un jeu vidéo et entrera en accès anticipé cet été. Les créateurs de Furi, The Game Bakers, ont révélé Cairn, une aventure d’escalade. Ivy Road et Annapurna Interactive ont annoncé Wanderstop et Unknown9 : Awakening sortira cet automne. Le remake de Monster Hunter Stories sort la semaine prochaine, avec des promotions chez Capcom. Enotria : The Last Song a dévoilé un trailer cinématique et The First Descendant sortira le 2 juillet.

Innersloth, les développeurs d’Among Us, ont annoncé le fonds indie Outersloth, et une bande-annonce de la série animée Among Us a été présentée. Sonic x Shadow Generations sortira le 25 octobre et Dune : Awakening a montré une nouvelle bande-annonce cinématique et sera présent à Gamescom. Battle Aces, un nouveau jeu de stratégie en temps réel, a été annoncé. La saison 3 de The Finals sera sur le thème japonais. New World: Aeternum arrive sur PS5 et Xbox Series X/S le 15 octobre et la prochaine mise à jour de Honkai Star Rail a été présentée.

Un trailer de gameplay pour Dark and Darker a été diffusé. Kunitsu-Gami : Path of the Goddess sortira le 19 juillet et la campagne de Hyper Light Breaker sera jouable en coop. Party Animals a présenté son contenu à venir et Tim Robinson a joué dans une bande-annonce en live-action pour skate. Palworld recevra une mise à jour le 27 juin avec de nouvelles fonctionnalités. Un nouveau clip de Inside Out 2 a été dévoilé et Supercell a promu son nouveau jeu mobile Squad Busters. Enfin, Phantom Blade 0 sera jouable à plusieurs événements cette année.