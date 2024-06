Tout ce qui a été annoncé au Xbox Games Showcase 2024

Le dernier Xbox Games Showcase 2024 a enfin eu lieu, marquant une étape importante pour Microsoft en cette année tumultueuse, marquée par des licenciements, des fermetures de studios et une approche multiplateforme controversée.

Malgré tout, lors de ce Xbox Games Showcase 2024, Xbox a dévoilé une multitude de jeux captivants qui sortiront plus tard cette année et en 2025. Voici un récapitulatif complet des annonces majeures faites lors de cet événement.

Doom: The Dark Ages officiellement annoncé

La deuxième annonce du showcase a révélé un tout nouveau jeu Doom intitulé « Doom: The Dark Ages ». Ce titre adopte une thématique et une esthétique médiévales, bien que le célèbre Doom Guy continue de dévaster ses ennemis avec des armes emblématiques telles qu’un fusil à pompe et un bouclier tronçonneuse. Prévu pour 2025, Doom : The Dark Ages sera disponible sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, et sera accessible dès le premier jour via Xbox Game Pass.

Perfect Dark dévoile son gameplay impressionnant

The Initiative et Crystal Dynamics ont enfin montré du gameplay pour leur nouveau jeu Perfect Dark. Ce jeu d’action furtive en première personne intègre des éléments de parkour. On y suit l’agent Joanna Dark dans une Terre frappée par des catastrophes écologiques, traquant le criminel le plus recherché, Daniel Carrington.

Bien qu’aucune fenêtre de sortie n’ait été donnée, Xbox a confirmé que le jeu sera disponible sur Xbox Game Pass dès sa sortie.

Fable : une nouvelle ère de magie et de combats en 2025

Playground Games a présenté du gameplay pour son reboot de la série RPG de Lionhead Studios, Fable. Le jeu se déroule dans un monde où les héros ne sont plus vraiment appréciés. Microsoft a confirmé que Fable sortira sur PC et Xbox Series X|S en 2025, faisant de ce titre l’une des plus grandes sorties de l’année prochaine.

Max Caulfield revient dans Life is Strange: Double Exposure

Deck Nine et Square Enix ont dévoilé le prochain opus de la série d’aventures narratives Life is Strange. Intitulé « Life is Strange: Double Exposure », ce jeu met en scène Max Caulfield utilisant ses pouvoirs pour résoudre des meurtres à travers des timelines parallèles. La sortie est prévue pour le 29 octobre de cette année sur PC, Xbox Series X/S et PS5.

Xbox Series X tout numérique bientôt disponible

Sarah Bond est montée sur scène pour parler du matériel Xbox. Elle a confirmé que Microsoft travaille sur sa prochaine génération de consoles. Plus immédiatement, de nouvelles couleurs pour les Xbox Series X et S, ainsi qu’une version tout numérique de la Xbox Series X, seront disponibles pour les fêtes de fin d’année. La Xbox Series X tout numérique coûtera 450 $ et disposera de 1 To de stockage.

Gears of War: E-Day annoncé

Pour conclure le showcase, The Coalition a annoncé Gears 6, intitulé « Gears of War: E-Day ». Ce préquel raconte le jour de l’Émergence, lorsque la Horde Locust a attaqué la surface de Sera. Le trailer cinématique a montré des versions plus jeunes de Marcus Fenix et Dominic Santiago. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été donnée, le jeu sera disponible sur Xbox Game Pass dès sa sortie.

Autres annonces notables du Xbox Games Showcase 2024

Outre les titres ci-dessus, voici les autres annonces notables du Xbox Games Showcase 2024 :