iPhone 16 Pro et Pro Max : Le boîtier de caméra se redessine pour 2024

Alors que l’attente continue pour les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, les attentes en termes de design restent modestes. Cependant, une nouvelle fuite suggère une modification intéressante du boîtier de la caméra arrière. Ce changement pourrait marquer une évolution notable dans l’esthétique des prochains modèles d’Apple.

La fuite provient de la célèbre source @UniverseIce, qui a partagé un schéma montrant une « hauteur de 3,9 mm » pour le boîtier de la caméra. Bien que la hauteur actuelle du boîtier de la caméra des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ne soit pas précisée, cette augmentation est évidente.

En pratique, les nouveaux iPhone pourraient être encore plus inclinés lorsqu’ils sont posés à plat sur une surface. Cependant, cette différence risque d’être à peine perceptible, sauf si vous cherchez spécifiquement à la remarquer. Espérons que cette augmentation de hauteur signifie une intégration accrue de technologies de pointe pour les caméras.

Des rumeurs circulent sur des améliorations des capteurs pour les caméras principales et ultra-larges pour l’iPhone 16 Pro et Pro Max. En particulier, la caméra ultra-large pourrait passer de 12 mégapixels à 48 mégapixels, une avancée significative qui promet des photos de meilleure qualité.

Écrans plus grands et bordures plus fines pour l’iPhone 16 Pro et Pro Max

Les nouveaux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont attendus en septembre, accompagnés des modèles standards iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Outre un boîtier de caméra plus grand, l’écran de l’iPhone 16 Pro Max pourrait passer de 6,7 à 6,9 pouces. Cependant, cette augmentation de taille d’écran ne devrait pas trop affecter les dimensions globales du smartphone.

En effet, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pourraient présenter les bords les plus fins jamais vus sur un téléphone. Cela permettrait aux écrans de s’agrandir sans nécessiter des appareils plus volumineux.

Les nouvelles concernant les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont prometteuses, notamment en termes de design et de performances des caméras. Les améliorations, bien que subtiles, pourraient faire une grande différence pour les utilisateurs. Avec un lancement prévu en septembre, il ne reste plus qu’à attendre pour voir comment ces rumeurs se concrétisent.

Lors de la keynote de la WWDC 2024, qui aura lieu ce lundi, on s’attend à ce qu’Apple annonce une série de fonctionnalités basées sur l’IA pour iOS 18, le système qui sera préinstallé sur les iPhone 16.