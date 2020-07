Microsoft annonce son Summer Game Fest avec plus de 60 démos de jeux téléchargeables

2020 n’a pas été tendre avec l’industrie de la technologie et des jeux vidéos, où nous avons vu de nombreux événements comme l’E3 être annulés. C’était des événements où vous aviez la possibilité d’essayer de nouveaux jeux et de pouvoir y jouer avant leur sortie. Mais ne vous inquiétez pas, car Microsoft a un plan pour rattraper le temps perdu.

Les semaines à venir seront assez passionnantes pour l’industrie du jeu. Il y a des rumeurs selon lesquelles Sony voudrait révéler le prix de la PlayStation 5, mais Microsoft a ses propres plans pour le mois de juillet, car le géant basé à Redmond devrait annoncer l’intégralité de sa feuille de route dans quelques semaines seulement.

D’ici là, Microsoft a annoncé le « Summer Game Fest », un événement dédié au jeu vidéo qui aura lieu entre le 21 et le 27 juillet. Comme son nom l’indique, les participants pourront jouer pendant une semaine à plus de 60 démonstrations de jeux Xbox inédits. Oui, vous avez bien lu. Vous pouvez essayer 60 jeux avant qu’aucun d’entre eux ne soit officiellement lancé. Et une semaine entière pour les essayer.

Pendant l’événement, des tuiles spéciales « Game Fest Demo » apparaîtront sur le tableau de bord de la Xbox One, ce qui permettra aux joueurs de trouver plus facilement la collection de démos disponibles.

Plus important encore, Microsoft a révélé que les démos auxquelles nous jouerons pendant l’événement ne sont pas de traditionnelles « démos de jeu ». La majorité des démos qui seront hébergées par Microsoft dans la chaîne « Demo » sont créées après que le jeu soit terminé (ou presque) et représentent donc la version finale.

Cependant, dans le cas du Summer Game Fest, certaines démos sont en avance, et d’autres concernent des jeux qui ne seront pas lancés de sitôt. « Nous n’avons jamais fait cela auparavant ; ce que cela signifie, c’est que vous pourrez découvrir ces jeux très tôt — d’une certaine manière — ce qui est génial, mais vous devez également noter que ces jeux continueront à évoluer et à être peaufinés au fur et à mesure de leur sortie », indique Microsoft. C’est un scénario inédit que vous présente Xbox.

Entre 75 et 100 démos ?

Selon Microsoft, il y aura environ 75 à 100 démos de jeux disponibles jouables ce mois-ci, mais la liste complète sera dévoilée vers le 21 juillet. Néanmoins, Microsoft n’a pas pu s’empêcher de dresser une liste de certains de ces jeux au cas où vous voudriez avoir un avant-goût de ce qui vous attend : Cris Tales, Destroy All Human!, Haven, Hellpoint, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown, Raji: An Ancient Epic, et Welcome to Elk.

En outre, et comme dit plus haut, la société prévoit de présenter la prochaine génération de jeux pour la Xbox Series X lors d’un événement distinct ce mois-ci.