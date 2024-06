WWDC 2024 : Comment regarder et à quoi s’attendre ?

C’est bientôt l’heure de la WWDC 2024, la conférence annuelle des développeurs d’Apple et l’un des événements les plus importants du calendrier d’Apple.

La WWDC est la conférence annuelle des développeurs d’Apple au cours de laquelle Cupertino lève le voile sur les nouveaux logiciels en préparation pour les nouveaux iPhone.

Outre la présentation annuelle de la gamme iPhone à l’automne, le discours liminaire de la WWDC (Worldwide Developers Conference) est particulièrement attendu par de nombreux adeptes de la marque à la pomme. Pourquoi ? C’est l’événement annuel au cours duquel Apple dévoile de nouveaux logiciels pour ses produits les plus populaires.

À quelle heure se déroule la WWDC 2024 ?

Cette année, la WWDC débutera ce lundi 10 juin. Comme les précédents discours d’ouverture, l’événement de lundi commencera à 19 heures, heure de Paris.

La keynote WWDC d’Apple dure généralement 90 minutes, mais pourrait s’étendre jusqu’à 2 heures. Étant donné le nombre d’annonces attendues cette année, on ne serait pas surpris que la durée soit plus longue.

Comment regarder la WWDC 2024 ?

Apple facilite la diffusion en continu de son discours d’ouverture de la WWDC. Vous pouvez le faire sur le Web par le biais d’une page spéciale sur le site Web d’Apple. Vous pouvez également le faire via l’Apple TV ou l’application Apple TV sur les appareils pris en charge.

Apple propose également une diffusion en direct sur son compte X (anciennement Twitter) et sur sa chaîne YouTube. De la même manière, vous pouvez regarder la keynote ici même, à partir du lecteur YouTube ci-dessus, une fois que le spectacle aura commencé.

Vous pouvez regarder le discours d’ouverture en direct ou plus tard, c’est vous qui décidez.

Ce que nous attendons de la WWDC 2024

À l’instar des précédentes conférences WWDC, nous ne nous attendons pas à ce que de nouveaux produits matériels soient dévoilés la semaine prochaine. L’événement sera plutôt consacré aux nouveaux logiciels.

Cela commence par iOS 18 et iPadOS 18 pour l’iPhone et l’iPad, respectivement, et s’étend à watchOS 11 pour l’Apple Watch et tvOS 18 pour l’Apple TV. L’entreprise devrait également dévoiler la prochaine version de macOS (version 15) et les mises à jour d’Apple Vision Pro.

On peut prévoir des changements importants dans iOS 18, qui pourraient également s’appliquer à iPadOS 18. Ces changements comprennent un nouveau design, la prise en charge de RCS dans iMessage et un centre de contrôle rafraîchi. L’IA jouera également un rôle important dans iOS et iPadOS, et cela devrait s’étendre à l’Apple Watch, au Mac et peut-être à l’Apple TV.

Avec le prochain visionOS 2 pour l’Apple Vision Pro, on peut s’attendre à l’introduction de plusieurs applications natives qui ne sont actuellement pas disponibles sur le nouveau produit. Il pourrait s’agir de livres, de calendriers, de cartes, d’actualités, de rappels, de podcasts, de raccourcis, de mémos vocaux, etc. Nous pouvons nous attendre à ce que d’autres fonctionnalités intéressantes soient incluses.

Après l’annonce des nouveaux logiciels, Apple publiera les premières versions bêta pour développeurs de chaque logiciel. Début juillet, les premières versions bêta publiques devraient être publiées. Les versions publiques complètes d’iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, visionOS 2, watchOS 11 et macOS 15 sont attendues pour cet automne.

L’IA générative débarque sur l’iPhone

L’IA est la tendance du moment et, lentement mais sûrement, elle va s’imposer un peu partout. Samsung et d’autres ont déjà sauté dans le train de l’IA, et nous nous attendons à ce qu’Apple en fasse autant, et il est certain qu’elle en parlera lors de la WWDC 2024.

Bien sûr, Apple a déjà utilisé des algorithmes intelligents sur ses iPhone, pour la photographie et l’apprentissage automatique, mais n’a pas encore mis l’accent sur l’IA générative. Nous nous attendons à ce qu’Apple présente des technologies d’IA générative telles que des outils d’édition pour les photos et les vidéos (peut-être pour Final Cut Pro), un résumé automatique pour les appels FaceTime, et des agendas instantanés basés sur des réunions ou des réservations de vacances.

Il est certain que nous aurons également des fonctions d’IA générative pour la productivité.

Pour l’instant, on ne sait pas encore si Apple a prévu sa propre IA ou s’il est plus probable qu’elle s’associe à des sociétés telles qu’OpenAI.

Les applications susceptibles de bénéficier de modifications de l’IA avec la mise à jour iOS 18 comprennent Notes, Messages, Mémos vocaux et Safari.

De grandes améliorations pour Siri

Selon les rumeurs, Siri bénéficiera d’une véritable mise à niveau de l’IA, probablement avec l’aide de ChatGPT. En fait, des avancées notables sont attendues : par exemple, une meilleure compréhension du langage naturel, de meilleures capacités de recherche et l’accès à des fonctions d’IA générative.

Siri existe depuis un certain temps et on peut dire qu’il est à l’origine de la création de l’assistant virtuel sur les téléphones. Mais ces dernières années, il n’a pas été à la hauteur de certains de ses concurrents. Cependant, nous nous attendons à ce qu’Apple le remette en selle grâce à des fonctions d’IA intelligentes qui devraient transformer Siri et l’expérience de son utilisation.

L’IA permettra probablement à Siri de mieux répondre aux questions avec des réponses simples et compréhensibles, mais aussi d’effectuer des tâches plus complexes telles que l’élaboration d’une liste de restaurants à visiter en fonction de votre agenda ou la planification d’un voyage.

Ce à quoi il ne faut pas s’attendre : les annonces concernant le matériel

Il est probable que nous ne verrons pas de nouveau matériel pendant la conférence. Ne vous attendez donc pas à de nouveaux AirPods, iPhones… Bien sûr, Apple pourrait nous montrer une nouvelle couleur pour l’iPhone 15, mais il est peu probable que nous voyions un iPhone SE 4 ou un nouvel iPad d’entrée de gamme pour l’instant.

Selon des initiés de l’industrie tels que Gurman, cette WWDC 2024 sera exclusivement axée sur les logiciels. L’IA étant au centre de l’attention en ce moment, il faut s’attendre à ce que l’événement soit presque entièrement consacré aux fonctionnalités de l’IA.