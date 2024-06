Accueil » WSL devient plus puissant avec des améliorations clés et une GUI intuitive

Le Windows Subsystem for Linux (WSL) est passé d’une simple curiosité pour geeks à une puissante plateforme de développement. Les récentes mises à jour de Microsoft renforcent cette évolution et apportent des améliorations significatives qui facilitent et enrichissent l’utilisation de WSL.

Lors de la dernière conférence Build 2024, Microsoft a annoncé plusieurs nouveautés pour WSL, dont certaines sont déjà implémentées. Deux fonctionnalités auparavant expérimentales sont désormais disponibles par défaut :

Libération automatique de la mémoire : Particulièrement utile pour les utilisateurs disposant de peu de RAM, cette amélioration de la gestion de la mémoire empêche des applications comme les conteneurs Docker de monopoliser toute la mémoire physique du système. DNS Tunneling : Cette fonctionnalité, désormais intégrée par défaut, améliore la configuration réseau dans WSL.

Les fonctionnalités expérimentales ont été mises à jour avec de nouvelles options :

Récupération améliorée du stockage : Cette fonctionnalité assure une utilisation et une récupération plus efficaces de l’espace de stockage.

Mode réseau miroir avec support IPv6 : Cette extension améliore considérablement les capacités réseau de WSL.

Interface graphique pour les paramètres WSL

Microsoft développe actuellement une interface graphique (GUI) pour les paramètres de WSL. Cette GUI permettra aux utilisateurs de WSL2 de gérer leurs paramètres sans utiliser la ligne de commande ou éditer manuellement des fichiers de configuration. Cette nouveauté sera particulièrement appréciée par les utilisateurs moins techniques.

Pour améliorer l’utilisation de WSL en entreprise, les nouveautés suivantes ont été introduites :

Support WSL2 pour Microsoft Defender for Endpoint: Cela renforce la sécurité et les capacités de surveillance pour les entreprises utilisant WSL.

Intégration des fonctions Intune : Cela facilite la gestion et le déploiement de WSL dans les environnements professionnels.

Intégration améliorée avec Microsoft Entra ID : Cette fonctionnalité permet une authentification et une gestion des identités plus fluides dans WSL.

Nouvelle option de démarrage rapide dans Dev Home

Un point fort pour les développeurs est l’introduction d’une nouvelle option de démarrage rapide dans Dev Home. Cette fonctionnalité permet aux développeurs de lancer une invite à l’IA intégrée pour créer un environnement de développement adapté dans un conteneur Linux. Par exemple, un programmeur peut demander : « Créez un projet pour développer le jeu Snake en Python ». L’IA fournit ensuite une machine virtuelle avec Linux, les installations nécessaires de Python et IDE, ainsi que quelques codes de base pour commencer immédiatement le projet.

Les dernières mises à jour pour Windows Subsystem for Linux montrent clairement que Microsoft considère WSL comme une plateforme de développement sérieuse et continue de l’améliorer. Avec de nouvelles fonctionnalités et une interface plus conviviale, WSL devient de plus en plus attrayant pour les développeurs et les entreprises.