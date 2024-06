Huawei MatePad 11.5”S : La révolution des tablettes avec un écran PaperMatte

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tablette qui allie technologie de pointe et expérience utilisateur premium, ne cherchez pas plus loin que la dernière nouveauté de Huawei : la MatePad 11.5”S.

Ce dispositif est le premier à intégrer l’écran PaperMatte de nouvelle génération de Huawei, en faisant un atout majeur pour les artistes numériques, les illustrateurs et les amateurs de productivité.

La MatePad 11.5”S est conçue avec un écran PaperMatte qui réduit les réflexions de lumière ambiante jusqu’à 99%. Cet écran innovant assure une utilisation confortable dans presque tous les environnements, que ce soit à l’intérieur ou en plein soleil. Grâce à son écran nano-gravé, les utilisateurs bénéficient d’une expérience de dessin réaliste, similaire à celle du papier, surtout lorsqu’il est utilisé avec le nouveau stylet M-Pencil de 3ème génération de Huawei.

L’écran PaperMatte de la MatePad 11.5”S est au cœur de son innovation. Avec un ratio d’aspect 3:2, cette tablette est parfaitement proportionnée pour la productivité. Elle offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 2.8K, offrant des visuels immersifs en haute résolution avec des couleurs vives.

La technologie avancée de l’écran combine une gravure anti-reflets à l’échelle nanométrique, un revêtement optique par magnétron et une technologie de diffusion multicouche. Ces améliorations réduisent la réflectivité de surface à moins de 2% et éliminent 99% des interférences lumineuses, assurant une lecture confortable peu importe l’environnement.

Un mode couleur pour le confort visuel pour la MatePad 11.5”S

Le mode couleur de la MatePad renforce la sensation de papier grâce à une technologie algorithmique qui ajuste la luminosité de l’écran, la teinte et la température des couleurs. Cela crée des teintes douces et semblables à l’encre qui améliorent le confort visuel. Que vous lisiez une bande dessinée ou un journal, le mode couleur garantit une expérience agréable pour les yeux. Cette attention à la santé visuelle est certifiée par des organismes comme SGS et TÜV Rheinland.

La MatePad 11.5”S excelle en termes de fonctionnalité, couvrant les besoins en travail, apprentissage et divertissement. Huawei Notes, une application professionnelle de prise de notes, a été améliorée avec de nouvelles capacités pour augmenter l’efficacité. La fonctionnalité Note Replay permet aux utilisateurs de toucher une note écrite pour lire l’audio correspondant d’une réunion, facilitant ainsi la révision du contenu des réunions. Les gestes rapides permettent d’enregistrer des inspirations dès qu’elles surviennent, et l’outil lasso permet une sélection de texte et un changement de couleur faciles, aidant les utilisateurs à organiser leurs notes de manière efficace.

GoPaint : L’application de peinture de Huawei

GoPaint, la nouvelle application de peinture de Huawei, est un autre atout majeur de la MatePad 11.5”S. Développée en collaboration avec des experts des meilleures académies des beaux-arts et les équipes de R&D des Laboratoires Huawei 2012, GoPaint offre un rendu de qualité professionnelle, une composition rapide et une utilisation efficace du stockage. Le moteur de peinture FangTian de l’application réduit significativement la demande en ressources système, diminue la latence et augmente le nombre de couches qu’un fichier peut contenir, offrant une expérience créative fluide et sans restriction. Et le meilleur ? Elle est entièrement gratuite pour les propriétaires de MatePad.

M-Pencil de 3e génération : Un stylet incontournable

Le Huawei M-Pencil (3e génération) est le premier stylet à disposer de plus de 10 000 niveaux de sensibilité à la pression, en faisant un outil indispensable pour les artistes numériques et les illustrateurs. Équipé de la technologie NearLink, le stylet offre un retour d’écriture fluide avec des temps de réponse ultra rapides, sans oublier un meilleur contrôle de l’épaisseur des lignes et des traits plus nets. Chaque stylet est minutieusement calibré avant expédition pour assurer des connexions stables et des performances précises.

La MatePad 11.5”S est disponible à 399 euros avec un clavier inclus ou à 499 euros pour la tablette seule. Et ceux qui achèteront la version bundle avec clavier sur le Huawei Store entre le 4 juin et le 2 juillet recevront également un M-Pencil de 3e génération gratuitement.