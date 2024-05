Call of Duty: Black Ops 6 disponible sur Xbox Game Pass dès la sortie

Après des jours de spéculations, Xbox a confirmé que Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible sur Xbox Game Pass dès sa sortie. Cependant, la plateforme spécifique de lancement n’a pas encore été précisée.

Lors de l’annonce officielle de Call of Duty: Black Ops 6 la semaine dernière, les fans ont immédiatement commencé à spéculer sur son arrivée sur Game Pass. C’est le premier titre Call of Duty publié depuis l’acquisition réussie d’Activision Blizzard par Microsoft, donc un lancement sur Game Pass semblait probable. Bien que l’annonce ait initialement fuité via une notification de Game Pass, Xbox a maintenant officiellement confirmé que le jeu rejoindra le service.

La confirmation de la sortie de Call of Duty: Black Ops 6 sur Game Pass intervient après des questions sur la disponibilité de Call of Duty sur ce service.

Plus tôt ce mois-ci, il avait été rapporté que Microsoft débattait de l’opportunité d’inclure les nouvelles sorties de Call of Duty dans Game Pass, craignant que les revenus générés par les ventes traditionnelles de Call of Duty ne soient compromis par Game Pass. Activision vend en moyenne plus de 20 millions de copies de Call of Duty, à environ 70 dollars chacune.

« Nous sommes ravis de confirmer que les membres de Game Pass pourront se plonger dans Call of Duty: Black Ops 6 dès le premier jour avec Game Pass », a déclaré Megan Spurr, responsable senior de la communauté Xbox Game Pass. Dans une bande-annonce séparée de Xbox, Microsoft a confirmé que Black Ops 6 sera disponible à la fois sur Xbox Game Pass pour consoles et sur PC Game Pass.

Call of Duty: Black Ops 6 disponible sur Game Pass à quel prix ?

Bien que cette confirmation réponde à une question, elle en soulève une autre. Xbox n’a pas précisé quel niveau de Xbox Game Pass inclura le titre. On pourrait supposer qu’il sera disponible à la fois sur console et PC, mais cela reste à confirmer. De plus, Xbox n’a pas encore révélé la date de sortie de Black Ops 6.

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour en savoir plus. Call of Duty: Black Ops 6 sera officiellement dévoilé après le Xbox Games Showcase de cette année, le 9 juin. Xbox suivra cette présentation par une analyse approfondie du nouveau titre, tout comme ils l’ont fait pour Starfield l’année dernière. Attendez-vous à obtenir des informations sur la date de sortie et les détails spécifiques de Game Pass à ce moment-là.

Un moment crucial pour Xbox

Ce mouvement est significatif pour Xbox, car il commencera enfin à rentabiliser l’acquisition coûteuse d’Activision Blizzard. Cela pourrait être un moment décisif pour Xbox, qui a licencié des milliers de travailleurs et fermé des studios cette année. Black Ops 6 pourrait apporter un afflux majeur d’abonnés au Xbox Game Pass, dont Xbox pourrait grandement bénéficier en ce moment.

Il n’est toujours pas clair si Microsoft prévoit d’augmenter les prix de son abonnement Game Pass Ultimate. De plus, la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 6 n’a pas encore été annoncée, laissant encore plusieurs mois avant sa sortie éventuelle sur Game Pass. Selon certaines sources, Activision cible actuellement une sortie fin octobre pour Black Ops 6, qui se déroulera pendant la guerre du Golfe des années 90.