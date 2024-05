L’iPhone 16 adoptera les boutons capacitifs : Une révolution tactile

En septembre prochain, l’iPhone 16 introduira bien plus qu’une simple mise à jour d’iOS 18, selon un rapport d’Economic Daily relayé par AppleInsider. Apple prévoit de remplacer tous les boutons mécaniques de la série iPhone 16 par des boutons capacitifs, une transformation significative de l’interface utilisateur des iPhone.

Apple aurait passé une commande importante auprès de son fournisseur Advanced Semiconductor Engineering (ASE) pour ces boutons capacitifs. Cette modification concernera tous les boutons traditionnels, y compris le bouton d’alimentation, les boutons de volume, le bouton Action et le nouveau bouton Capture. Ce dernier servira de déclencheur pour les photos et les vidéos, permettant également d’ajuster le niveau de zoom par un balayage et de faire la mise au point avec une demi-pression.

Fonctionnement des boutons capacitifs de l’iPhone 16

Contrairement aux boutons mécaniques qui nécessitent une pression physique, les boutons capacitifs réagissent au toucher sans mouvement physique perceptible.

Une rétroaction haptique sera fournie par deux moteurs Taptic Engine pour signaler que le toucher a été enregistré, simulant ainsi la sensation d’un bouton pressé.

Un projet nommé « Project Bongo »

Ce changement, connu en interne chez Apple sous le nom de « Project Bongo », devait initialement être intégré à la série iPhone 15, mais des problèmes techniques ont retardé son implémentation. Désormais, les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max bénéficieront de cette innovation.

Un autre fournisseur d’Apple, SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), basé en Chine, produira deux SiP (systèmes intégrés) pour les composants capacitifs. La production de masse est prévue pour le troisième trimestre, laissant une marge serrée pour l’intégration dans la série iPhone 16.

Avec ces boutons capacitifs, Apple s’apprête à transformer l’expérience utilisateur de l’iPhone, en offrant des boutons plus durables et technologiquement avancés. Cette évolution majeure sera une des nombreuses améliorations attendues avec le lancement de l’iPhone 16 et d’iOS 18, consolidant la position d’Apple en tant qu’innovateur sur le marché des smartphones.