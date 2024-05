Accueil » Galaxy Ring de Samsung : Un prix décevant et un abonnement inattendu

Les fuites sur le prix de la Galaxy Ring de Samsung déçoivent les fans, et pas seulement parce qu’il est plus élevé que ce que l’on pensait.

Yogesh Brar, auteur de fuites fiables, a partagé sur X le prix prévu aux États-Unis pour la future Galaxy Ring, à savoir 300 à 350 dollars. Selon les rumeurs, la Galaxy Ring devrait être lancée au cours de l’été de cette année, ce qui le place dans la même fourchette de prix que la marque de luxe Oura Ring (à partir de 329 euros). Cela signifie que la Galaxy Ring coûterait presque autant qu’une smartwatch complète telle que la Galaxy Watch 6 Classic.

Cependant, ce n’est pas seulement le prix relativement élevé qui provoque des remous, mais aussi les rumeurs, rapportées par Android Authority, selon lesquelles la bague connectée nécessitera un abonnement, en plus du coût initial.

Cet abonnement mensuel devrait coûter moins de 10 dollars par mois, mais exiger des paiements continus est un choix de plus en plus impopulaire dans un marché où il semble y avoir un abonnement pour tout. On ne sait pas encore s’il s’agira d’un abonnement obligatoire ou d’un simple accès à un plan premium offrant davantage d’informations sur la santé.

Ce n’est toutefois pas un choix inhabituel, puisque Oura, Google et Apple proposent tous des abonnements analogues pour leur technologie portable. Samsung pourrait décider de restreindre certaines fonctionnalités de l’application Samsung Health derrière un abonnement, aussi bien pour la Galaxy Ring que pour la future Galaxy Watch 7. Cela pourrait inclure des fonctionnalités IA offrant des informations personnalisées sur la santé et du coaching personnel. La tendance aux abonnements pour le suivi de la santé est lucrative, ce qui pourrait pousser Samsung à adopter ce modèle, peut-être en proposant un abonnement groupé pour la Galaxy Ring et la Galaxy Watch 7.

Que peut-on attendre de la Galaxy Ring ?

Bien que la Galaxy Ring soit officiellement encore dans les cartons du géant sud-coréen, elle devrait être annoncée lors du prochain Galaxy Unpacked, qui devrait avoir lieu le 10 juillet selon les rumeurs. Elle devrait être disponible en 9 tailles de bagues et en plusieurs couleurs, et permettre aux utilisateurs d’accéder à un potentiel suivi médical.

Bien que rien ne soit encore confirmé, on pense que la Galaxy Ring offrira un aperçu d’une série de données, allant de la fréquence cardiaque au repos et de la qualité du sommeil aux niveaux de stress et aux routines d’exercice.

Le nouveau dispositif portable devrait s’intégrer à l’application Samsung Health existante et pourrait s’intégrer à d’autres dispositifs portables, comme la gamme de smartwatches. Un capteur de fréquence cardiaque fait partie de l’ordinaire à ce stade de l’évolution des wearables, mais des options plus avancées pourraient inclure la surveillance de la pression artérielle et la détection de la fibrillation auriculaire (aFib).