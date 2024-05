Accueil » iPhone 16 Pro et Pro Max : Révolution des caméras avec 48 mégapixels

Apple s’en tient à des caméras ultra-larges de 12 mégapixels pour ses smartphones depuis l’iPhone 11 de 2019. Cela devrait changer l’année prochaine, selon diverses rumeurs, la dernière en date fournissant plus de détails sur les spécifications du module.

À l’exception d’un nouveau « bouton de capture », les modèles iPhone 16 Pro devraient avoir un design assez analogue à celui des modèles de l’année dernière. S’il n’y a pas de quoi s’enthousiasmer pour le design, il y a en revanche de quoi s’enthousiasmer pour les caméras. Selon les rumeurs, les modèles Pro seraient dotés de deux nouvelles caméras.

Selon OvO Baby Sauce OvO, un informateur de Weibo, les iPhone 16 Pro et Pro Max bénéficieront de quelques améliorations au niveau de la caméra. Les modèles Pro et Pro Max seraient dotés d’un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels, ce qui serait une première pour Apple. À titre de comparaison, les modèles iPhone 15 Pro sont dotés d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels.

Il devrait être identique au téléobjectif de l’iPhone 15 Pro Max, qui utilise un tétraprisme permettant de courber la lumière plusieurs fois pour rapprocher les objets éloignés du téléphone.

Le Pro Max pourrait quant à lui être doté d’un capteur photo principal plus grand. L’informateur affirme que le capteur photo principal de l’iPhone 16 Pro Max sera basé sur un capteur Sony IMX903 personnalisé de 48 mégapixels. À l’inverse, l’iPhone 16 Pro pourrait être équipé de la même caméra principale Sony IMX803 personnalisée de 48 mégapixels que celle des modèles Pro actuels.

Des rumeurs ont déjà laissé entendre que le prochain Pro Max serait équipé d’un capteur photo plus perfectionné. Dès l’année dernière, nous avons également entendu parler d’un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels. Cette information semble donc confirmer ces rumeurs.

Un bouton Capture pour sublimer la photo des iPhone 16 Pro

Comme indiqué plus haut, pour positionner ses nouveaux appareils comme des smartphones centrés sur la photographie, Apple devrait également leur ajouter un nouveau bouton Capture.

Il est également très probable que les smartphones Pro soient dotés d’écrans plus grands et plus lumineux, ainsi que d’une nouvelle puce A18 Pro basée sur le processus 3 nm de TSMC. Les modèles pourraient également utiliser de nouvelles technologies de batterie pour une meilleure autonomie.

La série iPhone 16 devrait être lancée en septembre, Apple prévoyant apparemment de lancer la production d’écrans le mois prochain.