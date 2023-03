Une fuite sur l’iPhone 15 Pro suggère un changement de bouton controversé

Il reste officiellement moins de 6 mois avant qu’Apple ne dévoile la gamme iPhone 15. Si l’actuelle famille iPhone 14 reste l’un des meilleurs smartphones à acheter en 2023, son successeur sera très certainement le flagship le plus puissant du marché cette année.

Au-delà de l’amélioration des performances brutes, Apple apportera également quelques modifications notables au design de ses smartphones haut de gamme — l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max (ou peut-être l’iPhone 15 Ultra). Cela inclut un nouveau jeu de boutons capacitifs, selon la plupart des rapports et une autre récente fuite.

Repostée par ShrimpApplePro, une source avec un historique plutôt fiable, la vidéo montre le design de l’iPhone haut de gamme de cette année dans toute sa gloire. Les boutons ont été repensés et sont désormais entièrement capacitifs.

More cads images

The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023

Les boutons de volume ont été remplacés par un seul bouton à semi-conducteurs, tandis que le bouton de mise en sourdine a été transformé en simple bouton. Les utilisateurs devront probablement appuyer fort sur ce dernier pour lancer le mode silencieux.

Bien que ce changement de design ne semble pas bouleversant, il risque de diviser l’opinion, en particulier parmi ceux qui sont habitués à ce que le bouton de mise en sourdine et les boutons de volume aient une sensation et une action très différentes, pour un réglage « sans apparence ».

Les rumeurs suggèrent également que les boutons de volume et de mise en sourdine utiliseront un retour haptique, plutôt qu’un mouvement mécanique, pour donner la sensation d’appuyer sur un bouton. C’est quelque chose que l’on voit de plus en plus sur les smartphones et les ordinateurs portables, et Apple pourrait bien vouloir faire de tout une expérience haptique.

D’autres éléments visibles

La vidéo met également en évidence d’autres modifications moins visibles, comme les bords arrondis qui confèrent aux iPhone Pro une esthétique rappelant celle des MacBook Pro de 14 et 16 pouces actuels. D’autres rapports font également état de la possibilité d’une réduction des bords et d’un cadre en titane sur les nouveaux smartphones haut de gamme.

En bref, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max vont subir une transformation majeure. En revanche, l’iPhone 15 standard et l’iPhone 15 Plus conserveront le design familier de leurs prédécesseurs, sans boutons à semi-conducteurs ni courbes fantaisistes. Néanmoins, il est probable qu’ils abandonnent l’encoche et adoptent la Dynamic Island que l’on ne trouve actuellement que sur les Pro.

Pour rappel, la gamme d’iPhone 15 devrait être présentée en septembre, ce qui laisse encore beaucoup de temps à Apple pour apporter des modifications. Toutes ces informations sont donc à prendre avec des pincettes.