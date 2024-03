Révolution Qualcomm : Les laptops ARM Snapdragon X Elite arrivent !

Depuis des années, l’univers des ordinateurs portables est dominé par les processeurs x86, avec Apple secouant récemment le marché avec ses puces M1 basées sur l’architecture ARM, redéfinissant les attentes en matière de performance et d’efficacité énergétique. Aujourd’hui, un nouvel acteur pourrait bientôt faire parler de lui : Qualcomm. La firme est au centre des discussions après avoir annoncé une innovation majeure qui pourrait changer la donne pour les laptops Windows équipés de puces Snapdragon.

Alors que nous nous rapprochons du lancement des laptops équipés du tout nouveau chipset Snapdragon X Elite de Qualcomm, l’excitation monte autour des capacités potentielles de cette technologie. Présentée lors de la Game Developers Conference 2024, cette innovation pourrait bien redéfinir les standards de performance et de compatibilité des jeux sur les plateformes ARM.

Le Snapdragon X Elite se distingue par sa capacité à exécuter des jeux x86-x64 de trois manières innovantes. Premièrement, la conversion des jeux à l’architecture ARM64 native, promettant une performance et une efficacité optimales. Deuxièmement, la création d’applications compatibles avec l’émulation ARM64EC, où certaines parties s’exécutent nativement tandis que d’autres sont émulées, garantissant ainsi une performance quasi native. La troisième option, la plus remarquable, permet aux jeux de fonctionner sans modification grâce à l’émulation x64 de Windows, traduisant une fois pour toutes les binaires x86 en ARM64 et utilisant ensuite directement le cache ARM64 pour les exécutions ultérieures.

Qualcomm a également développé des pilotes GPU Adreno compatibles avec les API graphiques de Microsoft, notamment DirectX 11, 12, Vulkan et OpenCL, et assure la prise en charge des versions antérieures grâce à des couches de mapping innovantes. Cette avancée technique promet une compatibilité étendue et une performance fiable, même pour les jeux nécessitant des graphismes complexes.

L’entreprise a mis l’accent sur l’amélioration de l’émulation x64 dans Windows on ARM, s’efforçant d’offrir une expérience de jeu fluide et performante. Cependant, il reste à voir comment cette émulation se comparera à la solution Rosetta 2 d’Apple, qui a également réussi à traduire efficacement les applications x86 pour ses puces de séries M.

Vivement les nouveaux laptops

L’engagement de Qualcomm à offrir une plateforme compatible avec les jeux existants est crucial pour son succès futur. Cela témoigne d’une volonté de fournir une solution viable à long terme pour les utilisateurs et les développeurs, même si la transition complète vers ARM peut ne pas être immédiate.

Les attentes sont élevées pour les futurs laptops, notamment les versions attendues du Surface Laptop 6 et du Surface Pro 10 de Microsoft, équipés du chipset Snapdragon X Elite. L’événement prévu par Microsoft en mai à Seattle est impatiemment attendu, tout comme les annonces d’autres OEMs tels que Lenovo, HP, Acer et Asus, qui prévoient également de lancer des laptops avec ce nouveau chipset.

Une véritable révolution

Cette transition vers les puces ARM pourrait représenter une véritable révolution, offrant une alternative viable aux processeurs x86 traditionnels, avec potentiellement une meilleure efficacité énergétique et des performances améliorées, en particulier pour les applications de jeu. La question demeure : les utilisateurs et les développeurs embrasseront-ils cette nouvelle technologie ? Seul l’avenir nous le dira.

Alors, Qualcomm peut-il réellement rivaliser avec Apple et redéfinir le futur des laptops basés sur ARM ? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre : le paysage des ordinateurs portables est sur le point de connaître une transformation majeure.