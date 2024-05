Mes attentes à la Microsoft Build 2024 : Windows 11, Snapdragon X Elite et IA

Les mois de mai et de juin sont les plus chargés dans l’industrie technologique. Nous avons eu droit à l’iPad le plus fin au début du mois de mai, suivi de GPT 4 o lors de la mise à jour de printemps d’OpenAI et des mises à jour Gemini 1.5 lors de l’événement Google I/O 2024 au début de cette semaine. C’est maintenant l’heure de la Build 2024 de Microsoft, prévue du 21 au 24 mai.

Bien sûr, il s’agit d’une conférence annuelle pour les développeurs, mais après de nombreuses années, les consommateurs comme moi sont impatients de voir la présentation de Microsoft.

Microsoft devrait annoncer des fonctionnalités d’IA passionnantes pour Windows 11, des ordinateurs portables Snapdragon X Elite à la fois puissants et efficaces, ainsi que des améliorations dans de nombreux produits destinés aux consommateurs.

De Windows, Copilot et les nouveaux ordinateurs portables alimentés par ARM à AI Explorer et aux applications d’IA sur l’appareil, il y a des tonnes de raisons pour les utilisateurs comme vous et moi d’être enthousiastes à propos de Microsoft Build 2024.

Le thème général de la Microsoft Build 2024 est l’IA. En fait, Microsoft pose la question suivante : « Comment l’IA va-t-elle façonner votre avenir ? ». Je pense que, pour la première fois, Microsoft a la marge de manœuvre nécessaire pour proposer des fonctionnalités et des expériences sur des ordinateurs portables fins et légers sans se soucier des performances ou de l’autonomie de la batterie, grâce à l’efficacité du processeur Qualcomm basé sur ARM. Il est temps pour Windows on ARM de briller de mille feux.

Les ordinateurs portables Snapdragon X Elite arrivent

Un jour avant la Build 2024, Microsoft devrait dévoiler le 20 mai de nouveaux ordinateurs portables Surface équipés du processeur Snapdragon X Elite. Les rumeurs suggèrent que Microsoft annoncera le Surface Laptop 6 et la Surface Pro 10 équipés du Snapdragon X Elite lors de l’événement. Et il n’y aura pas de variantes Intel pour les consommateurs cette fois-ci.

En outre, des fuites suggèrent que les prochains ordinateurs portables Surface rivaliseront avec les MacBooks M3 d’Apple en termes de performances et d’autonomie. Si cela s’avère vrai, cela redéfinira les ordinateurs portables Windows comme une potentielle alternative aux MacBook pour les consommateurs et les développeurs. J’attends cet événement avec impatience.

D’ailleurs, d’autres fabricants d’ordinateurs portables comme Asus, Dell, Samsung, Lenovo, HP et Acer se préparent également à lancer des « AI PC » avec des processeurs Qualcomm à peu près à la même période.

AI Explorer dans Windows 11

Le 21 mai, Microsoft devrait également dévoiler la prochaine version de Windows 11 24H2, qui devrait apporter de nombreuses fonctionnalités intéressantes en matière d’intelligence artificielle. L’une des plus attendues est AI Explorer, qui peut analyser toutes vos interactions sur votre PC et créer une mémoire. Vous pouvez ensuite effectuer des recherches à l’aide de prompts en langage naturel et l’assistant IA vous montrera les éléments pertinents de sa mémoire indexée.

Des fuites suggèrent également que AI Explorer de Windows 11 sera capable de lire votre écran et de vous aider dans de nombreuses tâches. Récemment, OpenAI a présenté une démo sur macOS avec la nouvelle application de bureau ChatGPT qui peut voir l’écran et fournir une assistance en temps réel.

Alors que OpenAI n’a pas publié d’application ChatGPT dédiée à Windows, il se pourrait que Microsoft travaille elle-même sur une expérience d’IA intégrée pour Windows 11 en utilisant des modèles de vision sur l’appareil. Et elle pourrait être lancée le 21 mai, ce qui est assez excitant.

Des fuites indiquent également que les modèles d’IA seront exécutés localement sur l’appareil en exploitant le NPU incroyablement puissant du Snapdragon X Elite. Le NPU peut effectuer 45 billions d’opérations par seconde (TOPS), ce qui est suffisamment puissant pour exécuter des modèles de langage et de vision sur votre ordinateur portable et fournir une assistance en matière d’IA. Ainsi, vos données ne seront pas envoyées dans le cloud et tout restera privé.

L’excitation est à son comble pour la Microsoft Build 2024

Lors de l’événement Build 2024, Microsoft a prévu de nombreuses sessions intéressantes sur Windows, Copilot, l’intégration de l’IA, l’exploitation des capacités de Snapdragon X Elite, et plus encore. En fait, l’une des sessions intitulée « Building Gen-AI experiences using LLM and LVM » donne l’impression qu’il serait possible d’exécuter de Large Language Model (LLM) et de Large Vision Model (LVM) sur les ordinateurs portables Windows. Plutôt excitant, n’est-ce pas ?

Un autre événement intitulé « Employ AI on Snapdragon X Elite for code generation and image creation » suggère que l’intégration de l’IA profonde arrive dans des outils comme GIMP, VSCode, etc. Il y a également une session sur Qualcomm AI Hub et sur la manière dont les développeurs peuvent déployer efficacement des modèles optimisés sur le Snapdragon X Elite NPU.

Dans l’ensemble, entre le brillant nouveau matériel ARM et les fonctionnalités d’IA passionnantes qui arrivent dans Windows 11, c’est le moment idéal pour être un fan de Windows. Tous ces événements intéressants prévus pour la MS Build 2024 suggèrent que de toutes nouvelles applications et expériences d’IA sont à venir dans Windows 11.

Alors, êtes-vous prêt pour la Microsoft Build 2024 ?