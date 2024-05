Découvrez comment Android 15 améliore l’autonomie de la batterie

En début de semaine dernière, lors de sa Google I/O 2024, Google a dévoilé certaines des nouvelles fonctionnalités d’Android 15, comme l’espace privé. Ce dernier est en effet un espace privé sur un smartphone Android où les applications sensibles peuvent être cachées des regards indiscrets derrière la protection d’un verrou biométrique tel qu’un capteur d’empreintes digitales ou la reconnaissance faciale.

Une autre fonction utile et intéressante, le verrou de détection de vol, utilise l’intelligence artificielle pour détecter si votre smartphone vous a été arraché des mains par un voleur qui s’enfuit à pied, en voiture ou à vélo.

Lorsque le smartphone détecte cette série d’événements, il verrouille automatiquement l’appareil pour empêcher le voleur d’y pénétrer. Grâce à l’intelligence artificielle, qui permet de repérer les schémas d’autorisation et la manière dont une application interagit avec d’autres applications, Android 15 fonctionnera avec Google Play Protect pour alerter les utilisateurs et Google sur les applications susceptibles d’être dangereuses. Si Google examine l’application et constate qu’elle a été utilisée pour aider des pirates à commettre des fraudes, elle sera retirée du Play Store.

Lors de la conférence Google I/O, l’entreprise a également révélé que Android 15 augmentera l’autonomie de la batterie jusqu’à 3 heures sur certains appareils. Google est parvenu à ce résultat en accélérant de 50 % le temps pendant lequel les appareils fonctionnant sous Android 15 passent en mode « Veille ».

En mode Veille, le système cherche à économiser la batterie en limitant l’accès d’une application au système et aux services gourmands en ressources processeur. Il empêche également les applications qui n’ont pas été utilisées récemment de fonctionner en arrière-plan. Dans l’ensemble, les changements apportés au mode Veille permettent d’augmenter l’autonomie de la batterie sur Android 15.

Une accélération de 50 % le temps de mise en veille sur Android 15

Dave Burke, vice-président de l’ingénierie pour la plateforme Android, a déclaré à Android Authority : « Pour Android 15, nous avons accéléré de 50 % le temps de mise en veille (la mise en veille est le moment où nous entrons dans un état de repos). Nous passons donc à l’état de veille 50 % plus rapidement, ce qui se traduit, sur certains appareils que nous avons testés, par une augmentation de l’autonomie en veille de 3 heures. Il s’agit en quelque sorte d’une amélioration générale de 15 % qui s’applique à tous les appareils ».

Cette fonctionnalité apparaîtra également dans Wear OS 6, qui sera basé sur Android 15 et devrait sortir l’année prochaine.