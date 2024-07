CMF Buds Pro 2 : Écouteurs de haute qualité pour 59 euros

CMF, la sous-marque de Nothing, fait son grand retour avec une série de nouveaux appareils destinés à perturber le marché des entrées de gamme. Parmi ces nouveautés, on trouve le tout dernier CMF Phone 1 et la Watch Pro 2, mais également les écouteurs de seconde génération, les CMF Buds Pro 2.

Les nouveaux CMF Buds Pro 2 se déclinent désormais en bleu, en plus des coloris existants de la première génération : orange, gris foncé et gris clair. Ces écouteurs sont accompagnés d’un boîtier de charge assorti et arborent un design compact équipé d’un Smart Dial.

Le Smart Dial permet aux utilisateurs de contrôler le volume et de personnaliser ses fonctions pour des tâches telles que le changement de mode de réduction de bruit, la lecture ou la pause de la musique, et le passage des pistes. Il peut également activer l’assistant vocal, répondre ou mettre fin aux appels, couper le micro et basculer en mode faible latence. Toutes ces options sont configurables depuis l’application Nothing X.

Application Nothing X : personnalisation et performances

L’application Nothing X ne se limite pas au contrôle du Smart Dial. Elle permet également de peaufiner les performances des basses. Les CMF Buds Pro 2 sont équipés d’un système à double pilote avec un haut-parleur de basses de 11 mm et un tweeter de 6 mm. Ces écouteurs prennent en charge l’annulation active hybride du bruit ainsi qu’un mode transparence. Ils sont certifiés pour l’audio Hi-Res avec des effets audio spatiaux.

Chaque écouteur est doté de trois microphones, améliorés par la technologie Clear Voice 2.0 de Nothing, garantissant des appels clairs et nets. Les Buds Pro 2 disposent d’une batterie de 60 mAh par écouteur et d’un boîtier de 460 mAh.

Les promesses d’autonomie de Nothing sont :

Lecture avec ANC désactivé : jusqu’à 43 heures avec le boîtier et 11 heures avec les écouteurs.

Lecture avec ANC activé ou en mode transparence : jusqu’à 26 heures avec le boîtier et 6,5 heures avec les écouteurs.

Les écouteurs bénéficient également de la charge rapide, offrant 3 heures d’autonomie après une charge de 10 minutes, ou jusqu’à 7 heures avec le boîtier et l’ANC désactivé.

Compatibilité étendue et intégration de ChatGPT

Les Buds Pro 2 prennent en charge Bluetooth 5.3 et sont compatibles avec Android et iOS, ainsi que Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Ils intègrent également ChatGPT, permettant aux utilisateurs d’accéder directement à l’assistant vocal à partir de leur téléphone CMF ou Nothing.

Disponibilité et prix des CMF Buds Pro 2

Ces nouveaux écouteurs CMF Buds Pro 2 seront disponibles à la fin du mois, et seront vendus au prix de 59 euros.