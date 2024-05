Accueil » Les nouveaux écouteurs Nothing ear et ear(a) se dotent de ChatGPT

ChatGPT a stimulé l’utilisation de l’IA dans des cas d’utilisation courants. De nombreuses personnes préfèrent désormais Google Gemini ou ChatGPT pour les aider dans leurs tâches quotidiennes, et toutes les entreprises s’efforcent d’intégrer l’IA dans leurs produits et services. Lors du lancement des nouveaux écouteurs Nothing ear et Nothing ear (a), Nothing a également annoncé que l’intégration de ChatGPT allait être intégrée aux écouteurs et à Nothing OS.

Sur les nouveaux écouteurs Nothing ear et Nothing ear (a), vous pouvez définir un raccourci par pincement pour démarrer une conversation vocale avec ChatGPT.

Une fois ce raccourci défini, vous pouvez pincer la tige de l’écouteur pour commencer à parler à ChatGPT et taper une fois pour arrêter la conversation. ChatGPT fera alors son travail et vous répondra. Vous devez utiliser Nothing OS 2.5.5 et définir le raccourci depuis l’application Nothing X pour que l’intégration de ChatGPT fonctionne.

La société indique que l’intégration de ChatGPT sera également déployée sur tous ses produits audio Nothing et CMF en juin 2024.

Si vous n’avez pas d’écouteurs, vous pouvez toujours profiter de l’intégration plus poussée avec Nothing OS. Avec Nothing OS 2.5.5, vous pouvez désormais ajouter des widgets ChatGPT pour le texte, la voix et la vision lorsque ChatGPT est installé sur votre smartphone. Cela va plus loin que le widget 4×2 que l’application ChatGPT offre à tous les utilisateurs d’Android.

Une stratégie payante pour Nothing ?

De plus, Nothing OS 2.5.5 ajoute un raccourci « Clipboard to ChatGPT » lors de la sélection d’un texte, vous permettant de coller le texte directement dans une nouvelle conversation sur ChatGPT. Lorsque vous faites une capture d’écran, vous verrez également un nouveau raccourci Capture d’écran vers ChatGPT qui vous permet de coller la capture d’écran directement dans une nouvelle conversation sur ChatGPT.

Nothing OS 2.5.5 est déployé sur le Nothing Phone (2), ainsi que le Nothing Phone (1) et le Nothing Phone (2a).

Nothing n’essaie pas de réinventer la roue

Mais, la stratégie ChatGPT de Nothing s’articule autour de ses appareils existants ; la startup de Carl Pei n’essaie pas de réinventer la roue avec une pièce de matériel supplémentaire — pas encore, en tout cas. Et elle n’impose pas cette intégration à qui que ce soit. Si vous n’avez pas ChatGPT sur votre téléphone, votre expérience ne changera pas.