Test des Nothing Ear (Stick) : moins chers mais très efficaces

La startup londonienne de technologie grand public « Nothing » a lancé le mois dernier les ear (Stick), le troisième produit de la société et la deuxième paire d’écouteurs entièrement sans fil.

Même s’ils conservent le design transparent, ils sont conçus comme des demi-écouteurs et ne disposent donc pas du système ANC, mais ils promettent un meilleur son grâce à de nouveaux haut-parleurs de 12,6 mm et à la technologie Clear Voice améliorée.

Ce produit vaut-il son prix ? Plongeons dans le test pour le savoir.

Dans la boîte, on retrouve :

Écouteurs Ear (Stick)

Étui de chargement

Câble USB Type-C

Informations sur la sécurité et carte de garantie

Guide de l’utilisateur

Nothing Ear (Stick): design

Par rapport à une traditionnelle boîte ou un design ovale, l’étui des Nothing Ear (Stick) a un design cylindrique qui ressemble à un étui de rouge à lèvres. Il suffit de le tourner pour l’ouvrir et le fermer. C’est l’une des conceptions uniques que nous avons vues dans des écouteurs entièrement sans-fil.

L’étui est doté d’aimants, de sorte que les écouteurs se verrouillent en toute sécurité. L’étui de charge mesure 87,1×29,8×29,8 mm et pèse 46,3 grammes. L’étui est doté d’une minuscule lampe LED qui s’allume en blanc, vert et rouge. En raison de sa conception, il y a des chances que la poussière s’infiltre dans l’étui, vous devrez donc l’essuyer fréquemment. Il est également sujet aux rayures.

Il y a une touche de fonction de couleur argentée et un port USB Type-C sur le dessus de l’étui. Contrairement aux ear (1), les ear (Stick) ne prennent pas en charge la recharge sans fil. En les sortant de leur étui, les écouteurs Ear (Stick) ressemblent presque exactement aux Ear (1), mais si vous regardez de plus près, vous constaterez plusieurs changements subtils.

Les écouteurs présentent également un design transparent qui est sujet aux traces de doigts. Un signal de couleur rouge indique que l’on est à droite. Les écouteurs mesurent 29,8 x 18,8 x 18,4 mm et pèsent environ 4,4 grammes, ce qui est plus léger que les ear (1).

Ils sont conçus comme des demi-écouteurs, mais l’ajustement est bon, de sorte qu’ils ne tombent pas facilement de vos oreilles, même lorsque vous courez ou faites du vélo. La partie intérieure des écouteurs a une finition mate, de sorte qu’ils n’attirent pas les traces de doigts, mais la couleur blanche attire facilement la poussière. Un capteur optique de détection d’usure permet de mettre automatiquement le son en pause lorsque vous les retirez de vos oreilles et de le relancer lorsque vous les remettez en place.

Des écouteurs résistants

Les écouteurs ont également un indice de résistance à la poussière et aux éclaboussures IP54, ce qui signifie qu’ils peuvent résister aux éclaboussures et à la sueur dans des scénarios d’utilisation quotidienne, mais que vous ne pouvez pas les utiliser lorsque vous nagez.

Chaque écouteur est équipé de trois microphones pour la technologie Clear Voice, qui permet d’améliorer la clarté des appels, mais il n’y a pas d’annulation active du bruit. Au lieu de commandes tactiles, il suffit d’appuyer sur la tige des écouteurs pour les contrôler.

Nothing Ear (Stick): connectivité, jumelage et commandes

Si vous possédez un Nothing (1), il n’est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit puisque les paramètres et les contrôles sont intégrés au système d’exploitation. Pour les autres, il vous suffit de télécharger l’application Nothing X.

La connexion des écouteurs à un smartphone Android est simple grâce au mode d’appairage rapide de Google. Ainsi, dès que vous ouvrez l’étui, il s’affiche sur votre smartphone, vous l’appairez instantanément et il est mémorisé dans votre compte Google. L’étui dispose également du mode de jumelage Swift de Microsoft. Si vous ne souhaitez pas utiliser le mode de jumelage rapide, vous pouvez placer les écouteurs dans l’étui, appuyer sur le bouton de fonction de l’étui et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes jusqu’à ce que le voyant d’état clignote en blanc et que l’écouteur Ear (Stick) apparaisse sur la page Bluetooth du smartphone. Dès que la connexion est établie, le voyant clignotant doit s’éteindre.

Ils prennent en charge la norme Bluetooth 5.2 avec le codec audio de haute qualité AAC. Il ne dispose pas des codecs LDAC, aptX ou aptX HD. La portée de la connexion est d’environ 10 mètres, ce qui est commun à la plupart des écouteurs, et la qualité de la connexion est bonne.

Comme le smartphone s’appaire avec l’étui et non avec les écouteurs, vous aurez besoin de l’étui si vous voulez les reconnecter. Les commandes sont faciles d’accès et offrent une sensibilité parfaite pour changer de piste ou contrôler le volume.

Les écouteurs sont dotés d’un système de détection de port intelligent qui peut détecter quand elle est dans l’oreille et mettre automatiquement la musique en pause lorsqu’elle est retirée et la reprendre lorsque vous la remettez.

L’action du simple tap n’est pas personnalisable, mais vous pouvez personnaliser les commandes à partir des réglages de l’application Nothing X sur Android et iOS. Vous pouvez modifier les actions pour le double tap, le triple tap, le tap et le maintien et le double tap et le maintien pour chaque écouteur.

Une application très utile

L’application offre désormais la possibilité de choisir entre différents paramètres d’égalisation prédéfinis pour des niveaux de fréquences basses, moyennes et hautes adaptés. Vous pouvez également définir une option d’égalisation personnalisée en fonction de vos préférences.

Il y a également un nouveau mode de faible décalage qui est disponible uniquement pour les Ear (Stick) qui est utile lors des jeux. Vous pouvez désactiver la détection intra-auriculaire dans les paramètres. L’option « Localiser mes écouteurs » émet un son aigu qui vous permet de localiser les écouteurs lorsque vous les égarez.

Nothing Ear (Stick): qualité audio et performances d’appel

Les Ear (Stick) sont moins chers que les Ear (1) mais offrent « l’expérience sonore la plus avancée à ce jour ». Cela s’explique en partie par des haut-parleurs personnalisés de 12,6 mm, soit 1 mm de plus que les Ear (1).

Ce haut-parleur offre un son vif avec des profondeurs riches, des aigus clairs et des détails audacieux, avec une distorsion minimale. La société affirme que la fonction Bass Lock qui utilise un logiciel pour détecter la perte de basses lorsque vous portez les écouteurs, règle la courbe de l’égaliseur au niveau optimal, offrant une profondeur parfaitement punchy. Cependant, les basses ne sont pas si percutantes que cela, même lorsque le mode basse est réglé dans l’égaliseur.

Avec la fonction AAC activée, la qualité audio est bonne, avec des voix claires, grâce au pilote de 12,6 mm qui gère bien les hautes et moyennes fréquences. Comme il ne s’agit pas d’écouteurs intra-auriculaires avec un joint étanche comme les embouts, vous entendrez clairement le bruit extérieur si vous êtes près d’un environnement bondé.

Pour ce qui est de l’annulation des bruits d’appel, elle utilise la technologie Clear Voice pour les appels qui utilise trois microphones haute définition pour couper les bruits extérieurs. Cette technologie s’est beaucoup améliorée par rapport à la précédente génération et permet de supprimer efficacement le bruit du vent et de la circulation. Cependant, cela diminue beaucoup la batterie.

Nothing Ear (Stick): autonomie

La batterie de 31 mAh des écouteurs promet une autonomie de 7 heures en mode autonome. Lors de mon utilisation avec AAC, j’ai obtenu environ 6,5 heures à environ 70 % de volume, ce qui est bien. Les écouteurs prennent également en charge la charge rapide. La société affirme que 10 minutes de charge permettent d’obtenir 2 heures de lecture. Pour les appels vocaux, elle ne promet que 3 heures de conversation sur une seule charge.

Avec l’étui de charge de 350 mAh, vous allez disposer de 29 heures d’autonomie totale. La lumière verte dans l’étui indique que la batterie est pleine, et lorsqu’elle devient rouge, elle est faible. Il ne dispose pas de la recharge sans fil.

Vous devrez recharger l’étui par le port USB-C situé à l’extrémité et bien que le câble fourni soit très joli — tressé et recouvert de plastique — il est frustrant de constater qu’il est court (25 cm).

Nothing Ear (Stick): verdict

Dans l’ensemble, les Nothing Ear (Stick) sont des écouteurs entièrement sans-fil de très bonne qualité. Pour un design ouvert, je suis impressionné par le confort et la sécurité de ces écouteurs, ainsi que par la qualité du son qu’elles procurent sans avoir à les positionner dans un point sensible spécifique.

L’étui est élégant, mais il n’est pas doté de la fonction de recharge sans fil, et il n’y a pas non plus de système actif de réduction du bruit. Cela signifie que si vous recherchez des écouteurs avec de puissantes basses et que vous comptez les utiliser dans les transports en commun ou dans un bureau bruyant, les Ear (Stick) ne sont pas faits pour vous.

Cependant, si vous aimez l’idée d’écouter pendant de longues périodes sans vous fatiguer et d’avoir un son spacieux où vous pouvez entendre les choses autour de vous dans une certaine mesure, alors ces écouteurs pourraient être parfaits.