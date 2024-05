Apple lance iOS 17.5 : Fonctionnalités exclusives pour l’Europe et nouveautés globales

Apple vient de lancer la mise à jour iOS 17.5, marquant un tournant significatif pour les utilisateurs en Europe grâce à de nouvelles régulations de l’Union Européenne. Toutefois, cette version semble être une mise à jour mineure pour les autres régions.

La version iOS 17.5, accompagnée d’iPadOS 17.5, introduit plusieurs fonctionnalités intéressantes pour tous les utilisateurs. Parmi elles, un mode hors ligne pour Apple News+ qui permet de pré-charger le flux d’actualités et l’onglet News+ pour une consultation sans connexion internet. Une nouveauté ludique, le jeu « Quartiles » dans Apple News+, propose un défi de mots à partir de syllabes sur des tuiles. De plus, une fonctionnalité de tableau de scores pour les mini-jeux enrichit l’expérience utilisateur.

Un autre ajout majeur est la fonctionnalité de détection de suivi inter-plateformes, qui alerte les utilisateurs des trackers qui les suivent, y compris ceux créés sur des appareils Android. Cette fonction est le fruit de l’intégration des réseaux de suivi de Google et d’Apple, un pas important vers une meilleure interoperabilité entre les écosystèmes.

La spécification, nommée Detecting Unwanted Location Trackers, met en avant le protocole Bluetooth LE et étend la détection aux traqueurs d’autres marques telles que Samsung et Tile. Le protocole n’est pas limité aux dispositifs Bluetooth ; il inclut également les dispositifs utilisant le GPS, le Wi-Fi, et les lignes cellulaires, augmentant ainsi la portée de cette protection.

Changements spécifiques à l’UE

L’amélioration la plus notable d’iOS 17.5 concerne uniquement l’Europe, où les utilisateurs peuvent désormais télécharger et installer des applications directement depuis les sites Web des développeurs, contournant ainsi l’App Store, et offrant ainsi plus de flexibilité et un choix élargi pour les consommateurs. Cette fonctionnalité est connue sous le nom de Web Distribution.

Cette modification, qui fait suite aux nouvelles régulations de l’UE, offre plus de liberté aux utilisateurs européens et stimule potentiellement la concurrence. Microsoft et SetApp ont déjà réagi en développant des magasins spécifiques pour ces plateformes.

Bien que cette ouverture soit une avancée pour les consommateurs européens, les utilisateurs hors Europe, notamment aux États-Unis, ne bénéficient pas de ces changements. Apple a historiquement limité la disponibilité de certaines fonctionnalités à certaines régions, et cette pratique continue avec iOS 17.5.

iOS 17.5 illustre une fois de plus comment les législations locales peuvent influencer les fonctionnalités disponibles pour les consommateurs. Alors que les utilisateurs européens profitent d’une plus grande flexibilité et d’options accrues, ceux dans d’autres régions doivent attendre des changements réglementaires similaires pour bénéficier de telles libertés. Cette mise à jour souligne l’importance d’un cadre législatif adaptatif face à la domination des grandes plateformes numériques.

Installation de la mise à jour iOS 17.5

Pour télécharger iOS 17.5, les utilisateurs d’iPhone peuvent se rendre dans les réglages, sélectionner « Général », puis « Mise à jour logicielle ». Après quelques secondes, la mise à jour iOS 17.5 devrait apparaître, prête à être installée.